Duas corridas no mesmo dia

12:45 Net Esportes 0 Comments

E aí, galera da velocidade!



Vocês acompanharam a saga do piloto Kyle Larson no último domingo? O cara tentou uma dobradinha insana: correr a Indy 500 de manhã e a Coca-Cola 600 da NASCAR à noite. Mas, olha, o dia não foi moleza pra ele, não!



Na Indy 500, o sonho de completar o total das 1.100 milhas já terminou mais cedo do que ele imaginava. Depois de 91 voltas, Larson bateu feio e deu adeus à corrida, ficando em 27º. Ele até tentou desviar de outro carro, mas acabou rodando e levando mais uns dois pilotos junto com ele. Que pena!



Mesmo sabendo que não havia cumprido as primeiras 500 milhas, ele pegou helicóptero e avião e voou pra Charlotte pra encarar a Coca-Cola 600. E por lá, a sorte também não lhe sorriu muito. Ele até liderou algumas voltas, mas depois se envolveu numa batida e teve que abandonar a prova na volta 246, terminando em 37º.



"Um dia péssimo em todos os sentidos", desabafou o Larson em Charlotte. O sentimento era o mesmo de Indianápolis. Ele é o quinto piloto a tentar correr as duas provas no mesmo dia, mas só o Tony Stewart conseguiu completar as 1.100 milhas em 2001.



Antes da corrida em Indianápolis, até a chuva tentou atrapalhar, atrasando a largada. E ainda tinha a questão das regras da NASCAR, que exigem que o piloto participe de todas as corridas para ser elegível aos playoffs. Ano passado, ele precisou de uma "dispensa" pra isso, depois que a Indy 500 foi adiada pela chuva e ele não correu em Charlotte.



Depois de tudo isso, Larson confessou que não sabe se vai tentar essa loucura de novo. "É um investimento alto e ter dois anos seguidos que não foram bons... Acho que não vale a pena neste momento", disse ele. É uma pena que não deu certo para o Kyle, mas a garra dele em tentar algo tão desafiador é de se aplaudir de pé!