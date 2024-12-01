Mais um recorde de Messi nos EUA

A noite de quarta-feira testemunhou a efetivação de mais um capítulo glorioso na trajetória do Inter Miami CF, que, em um contexto de dominância, superou o New York City FC com uma vitória categórica de 4 a 0, assegurando sua vaga nos playoffs da Audi MLS Cup 2025. O feito coletivo, contudo, serviu de palco para mais uma exibição de gala de seu camisa 10, Lionel Messi, cujo desempenho não apenas pavimentou o caminho para o triunfo, mas também reescreveu os anais da história da Major League Soccer. Sob a batuta do maestro argentino, a equipe de Javier Mascherano confirmou sua ascensão meteórica na reta final da temporada regular, marcando a terceira vitória consecutiva e solidificando a força de um projeto esportivo que se transforma a cada rodada.



A consagração de tal desempenho individual veio através de números estratosféricos. Com dois gols e uma assistência, Messi alcançou a impressionante marca de 37 contribuições diretas para gol (24 tentos e 13 passes decisivos) na temporada de 2025. Este feito, por si só notável, o alçou a um patamar de ineditismo na liga, tornando-o o primeiro jogador na história da MLS a registrar 35 ou mais contribuições para gol em duas temporadas consecutivas. Uma proeza que reverbera a consistência e a proficiência do craque, desafiando a lógica do esporte e estabelecendo um novo padrão de excelência em solo norte-americano. É a materialização de um impacto imediato e duradouro que transcende as expectativas iniciais de sua chegada.



Na esteira dessa performance histórica, o astro argentino não apenas impulsionou sua equipe ao mata-mata, mas também se inseriu entre as lendas em termos de recordes individuais de uma única temporada. Seus 37 goal contributions o colocaram empatado na terceira posição geral da história da MLS, ao lado de ícones como Josef Martínez e Zlatan Ibrahimovic, e a curta distância de Carlos Vela, que detém a marca máxima com 49. Além disso, a partida contra o NYCFC marcou seu oitavo jogo com múltiplos gols na temporada, um número que o coloca lado a lado com o recorde da liga em uma única campanha, sublinhando sua voracidade em frente ao gol adversário.



À medida que o Inter Miami avança em sua arrancada decisiva – que inclui vitórias sobre Seattle Sounders FC e D.C. United –, a busca por galardões se intensifica. A excelência de Messi o coloca como principal candidato a um segundo prêmio Landon Donovan de MVP da MLS consecutivo, ao mesmo tempo em que mantém a equipe na briga pelo cobiçado Supporters' Shield. Longe de ser apenas um jogador, Lionel Messi é a força motriz que redefine o equilíbrio competitivo da liga, garantindo que cada partida se torne uma oportunidade para testemunhar a quebra de paradigmas e a solidificação de um legado que, a cada toque na bola, se aprofunda na cultura esportiva dos Estados Unidos.