Os segredos do Mirassol no Brasileirão

10:55 Net Esportes 0 Comments

A surpreendente campanha do Mirassol no Campeonato Brasileiro de 2025 tem chamado a atenção de especialistas, da imprensa e muitos torcedores. O clube, que subiu da Série B no ano anterior e tem um dos orçamentos mais baixos da competição, se mantém no G4 e já é considerado um "fenômeno" pelos seus resultados.



A chave para esse sucesso inesperado pode ser explicada por uma combinação de fatores táticos e de gestão:



1. Modelo de jogo bem definido e eficiente

O técnico Rafael Guanaes implementou uma filosofia de jogo baseada em organização tática e objetividade. O time costuma usar um modelo vertical, que prioriza a velocidade e a transição rápida para o ataque. Em vez de dominar a posse de bola, a equipe se foca em:



- Compactação defensiva: A defesa atua de forma muito coesa, com as linhas próximas, dificultando a criação de espaços para os adversários. Isso é crucial para um time com menor poder individual, pois a força coletiva compensa a falta de talentos "galácticos".



- Aproveitamento de espaços: Quando o adversário avança, o Mirassol busca explorar os espaços deixados na defesa rival. Os jogadores de ataque, como o atacante Chico da Costa, são acionados em velocidade para o "mano a mano" com os zagueiros, o que geralmente gera vantagem.



- Força nas bolas paradas: O time tem se mostrado muito eficiente em cobranças de escanteio e faltas, usando esse recurso para marcar gols importantes.



2. Gestão de elenco e contratações cirúrgicas

Diferentemente de clubes com orçamentos gigantes, o Mirassol não se deu ao luxo de contratar por impulso. A diretoria e a comissão técnica trabalharam em conjunto para trazer jogadores que se encaixassem perfeitamente na filosofia de Guanaes, mesmo que não fossem "medalhões".



- Experiência e juventude: O elenco é uma mescla inteligente de jogadores experientes, como o lateral-esquerdo Reinaldo e o goleiro Walter, que dão a rodagem necessária na Série A, com jovens talentos que buscam se destacar na elite.



- Foco no coletivo: Não há uma dependência de um único jogador. O sucesso é do grupo. A prova disso é que o time mantém o bom desempenho mesmo com a lesão de jogadores importantes, como ocorreu com Chico da Costa, que foi substituído à altura por Cristian.



- Baixo custo e alto rendimento: O Mirassol tem o elenco de menor valor de mercado da Série A, mas isso não se traduz em um baixo desempenho. Pelo contrário, o time é o segundo com mais gols marcados e a quinta melhor defesa do campeonato.



3. Fator casa e mentalidade vencedora

O Mirassol se tornou uma fortaleza em seu estádio, o José Maria de Campos Maia. O time se mantém invicto jogando em casa e essa é uma marca vital para um clube que busca se estabelecer na elite. A torcida tem abraçado o time e a comissão técnica conseguiu incutir uma mentalidade de jogo destemida, mesmo enfrentando gigantes do futebol brasileiro.



Em resumo, o sucesso do Mirassol não é fruto do acaso. É a combinação de uma organização tática sólida, um modelo de contratações inteligente e uma mentalidade de grupo que superam a diferença financeira em relação aos grandes clubes. A equipe se tornou um exemplo de como é possível ter resultados expressivos com planejamento e eficiência.