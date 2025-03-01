NASCAR sofre uma briga judicial

Em meio ao turbilhão da alta velocidade e da gestão esportiva, o mundo do automobilismo americano, mais especificamente a NASCAR, assiste a um drama jurídico de grandes proporções. O julgamento antitruste que se desenrola coloca a própria estrutura da categoria em xeque, tendo como figuras centrais Denny Hamlin, renomado piloto e coproprietário da equipe 23XI Racing ao lado da lenda da NBA Michael Jordan, e a entidade que rege o esporte. Não se trata de uma disputa trivial de pista, mas sim de um questionamento fundamental sobre a distribuição de receitas e o sistema de operação da liga.



O cerne da questão reside no modelo de partilha de receitas e no controverso Sistema de Charters da NASCAR. As equipes 23XI Racing e Front Row Motorsports, lideradas por Hamlin (que também é piloto da Joe Gibbs Racing) e Bob Jenkins, respectivamente, alegam que a NASCAR opera como um monopólio que sufoca a competitividade e a lucratividade das equipes. O processo judicial invoca as Seções 1 e 2 do Sherman Antitrust Act, acusando a NASCAR de táticas anticompetitivas que impedem a inovação e a equidade financeira.



Os motivos do caso remontam a um descontentamento de longa data das equipes com o modelo econômico da NASCAR. As charters garantem a participação nas corridas e uma parcela dos prêmios, mas os demandantes argumentam que a fatia destinada às equipes é irrisória e desproporcional aos custos operacionais, que Hamlin estima em cerca de US$ 20 milhões por carro em uma temporada, sem incluir salários. Apesar de a NASCAR argumentar que os pagamentos anuais garantidos aumentaram, Hamlin destaca que muitas equipes que detinham charters tiveram que encerrar as operações, demonstrando a insustentabilidade do sistema para a maioria. A 23XI Racing, beneficiada pela presença de Jordan, obteve lucro em quase todos os seus cinco anos, mas o caso visa proteger o ecossistema como um todo.



O julgamento, presidido pelo juiz distrital Kenneth D. Bell, teve seu início em dezembro, com o primeiro dia marcado por um testemunho emocional do próprio Denny Hamlin. Conforme relatos, o piloto, que acabou de perder de forma dolorosa o Campeonato da Cup Series de 2025 para Kyle Larson, desabou em lágrimas minutos após ser chamado ao púlpito. Este momento dramático sublinhou a seriedade e a paixão por trás do litígio, que, para as equipes, representa uma luta pela sobrevivência e por uma participação mais justa nos lucros bilionários gerados pelo esporte. As equipes buscam não apenas reparações monetárias, mas também mudanças estruturais, como a possível venda de autódromos controlados pela NASCAR ou a reestruturação total do Sistema de Charters para que se tornem verdadeiras franquias, garantindo maior valor patrimonial e estabilidade para os proprietários.



O resultado desta contenda legal terá implicações sísmicas para o futuro da NASCAR. Uma vitória dos demandantes pode levar à demolição do atual modelo de gestão, enquanto a vitória da NASCAR manteria o status quo e consolidaria a influência da família France. O piloto Kyle Larson, campeão de 2025, não é uma parte direta neste processo antitruste, mas seu nome foi proeminentemente ligado a Hamlin ao longo da temporada, tanto nas disputas acirradas da pista (como a final do campeonato, onde a estratégia de pneus de Larson superou a de Hamlin) quanto em polêmicas passadas. O contraste entre o recente triunfo esportivo de Larson e o drama legal de Hamlin adiciona uma camada de ironia e complexidade a este momento definidor na história da NASCAR.