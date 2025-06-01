Um reencontro de gigantes no Boxe

O mundo do boxe, outrora habituado a grandes espetáculos que definiam eras, prepara-se para testemunhar um capítulo que muitos julgavam encerrado nos anais da história esportiva. O anúncio de um novo embate entre Floyd Mayweather Jr. e Manny Pacquiao, agendado para o dia 19 de setembro de 2026, na tecnológica arena The Sphere, em Las Vegas, reacende uma rivalidade que vai muito além do ringue. Onze anos após o "Combate do Século" de 2015, os dois maiores ícones de sua geração decidem cruzar luvas novamente, desta vez sob os holofotes de uma transmissão global via streaming, evidenciando que o magnetismo dessas lendas permanece inabalável, mesmo diante da passagem implacável do tempo.



A memória do primeiro encontro ainda divide opiniões: se por um lado o evento quebrou todos os recordes financeiros e de audiência, por outro, deixou uma sensação de incompletude para os entusiastas da nobre arte, que esperavam uma guerra e receberam uma aula de xadrez tático dominada pela defesa impenetrável de Mayweather. Manny Pacquiao, que na época lidava com uma lesão no ombro, nunca escondeu o desejo de uma revanche que pudesse, enfim, validar sua agressividade contra a precisão do americano. Os motivos que os conduzem a este novo duelo em 2026 compõem um mosaico complexo: há, inegavelmente, o apelo financeiro astronômico que apenas esses nomes podem gerar, mas existe também um componente visceral de legado. Para Pacquiao, agora com 47 anos, trata-se da última oportunidade de impor a primeira mancha no cartel perfeito de seu oponente. Para Mayweather, que atinge a marca dos 49 anos, o retorno da aposentadoria profissional é um jogo de alto risco em nome da reafirmação de sua supremacia absoluta.



A questão da idade é o elefante branco no centro do tablado. Discutir se o vigor físico de outros tempos será substituído pela lentidão é inevitável, contudo, no boxe de elite, a longevidade costuma ser ditada pela inteligência e pela preservação. Mayweather sempre foi o mestre da economia de movimentos, um artesão que raramente foi golpeado com contundência, o que sugere que seus reflexos, embora mais lentos, ainda possam ser suficientes para ludibriar o ímpeto filipino. Pacquiao, por sua vez, demonstrou em exibições recentes que a velocidade de mãos que o consagrou como o único campeão mundial em oito divisões diferentes não desapareceu por completo, embora a resistência para doze assaltos de alta intensidade seja a grande incógnita deste novo capítulo.



O ponto de maior tensão dramática reside na mística da invencibilidade de Floyd "Money" Mayweather. Ao alcançar o recorde de 50 vitórias e nenhuma derrota, superando a histórica marca de 49-0 do lendário Rocky Marciano — um feito que por muito tempo parecia inalcançável e que Floyd consolidou ao vencer Conor McGregor em 2017 —, o boxeador americano colocou-se em um patamar de imortalidade estatística. Aceitar um combate profissional em 2026, onde seu cartel oficial está em jogo, é um ato que flerta com o perigo. Uma derrota para Pacquiao não apenas vingaria o resultado de 2015, mas humanizaria um atleta que construiu sua carreira sob a aura da perfeição intocável. O que veremos em setembro não será apenas uma luta entre dois veteranos, mas um duelo entre a manutenção de um mito e a busca incessante por redenção, provando que, no boxe, a última palavra raramente é dita antes do gongo final.