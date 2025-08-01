Knicks na final depois de 27 anos

Knicks na final depois de 27 anosQuem passa pela Sétima Avenida entre as ruas 31 a 33 Oeste está sentindo uma euforia que a muito tempo não se via. O Madison Square Garden está em festa, está eufórico, entusiasmado e com as esperanças renovadas. A cidade de Nova York parou para ver o time de basquete do New York Knicks retornar paras as finais de NBA depois de 27 anos. Parece mesmo que foi ontem quando a equipe liderada por Latrell Sprewell e que ainda contava com o lendário Patrick Ewing, além de grandes nomes como Marcus Camby, chegou na grande final, mas acabou sendo superada pela San Antonio Spurs. Campeões em 1970 e 1973, o Knicks só esteve em outra final no ano de 1994, ocasião em que perdeu para o Houston Rockets em sete jogos. Agora, em 2026, a situação parece um pouco diferente se olharmos o que o time fez nos playoffs, mas o destino pode ser o mesmo das duas últimas vezes que chegou nas finais se outros aspectos do jogo forem analisados.
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Campeão da NBA Cup, quem ver o que o New York Knicks fez nesses playoffs facilmente colocará a equipe como favoritos ao título deste ano. Após perder apenas dois jogos na primeira rodada dos playoffs, ambos por apenas um ponto, o Knicks embalados por Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns e compania, engatou uma sequência absurda de 11 vitórias consecutivas que nem mesmo Spike Lee com sua roupa laranja e azul poderia imaginar. Mais do que isso, o time impôs diferenças no placar avassaladoras, terminando com uma média de 19,4 pontos por jogos de diferença, algo que nenhum tima jamais conseguiu antes nem mesmo em temporada regular. A vitória de virada no jogo 1 da final da Conferência contra Cleveland Cavaliers foi uma prova de que ninguém vai desistir fácil do objetivo derradeiros de levantar o troféu.
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Por outro lado o Knicks terá pela frente o campeão do Oeste, que pode ser Oklahoma City Thunder, campeão do ano passado, ou San Antonio Spurs, o carrasco de 1999. Eles são respectivamente primeiro e segundo colocados do Oeste na temporada regular, com campnhas melhores do que a de Nova York. Nos playoffs do Leste, o Knicks jamais enfrentou esse ano um time com campanha melhor que a dele. A sorte veio na segunda rodada, quando o adverário foi o Philadelphia 76ers ao invés do poderoso Boston Celtics que era um dos favoritos a mudar a história desse ano. Na final de Conferência veio o Cavaliers, que surpreendentemente eliminou o primeiro colocado Detroit Pistons, ou seja, em tese o New York Knicks teve uma vida muito fácil nos playoffs, o que pode justificar as grandes vantagens no placar, principalmente as duas varridas por 4 a 0, algo que na história da equipe só havia acontecido apenas duas vezes.
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Na história recente o Knicks tentou muito com Carmelo Anthony, Tyson Chandler, Amar'e Stoudemire, Tracy McGrady e tantos outros grandes jogadores, mas nada deu muito certo e o torcedor vivia em frustração constante. A cidade de Nova York respira o esporte com pelo menos dois times representados nas grandes ligas, mas ás vezes passa muitos anos sem conseguir soltar o grito de campeão da garganta. O início dos anos de 1970 já ficaram para trás a muito tempo, bem como a euforia e vislumbre de glória dos anos de 1990. Agora o New York Knicks quer ser o time que chegou lá e fez acontecer, quer terminar a história com o anel de campeão no dedo e taça erguida no alto para concluir a história com a glória máxima que seu torcedor está esperando por tento tempo que não consegue nem imaginar mais como é ser feliz novamente.
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