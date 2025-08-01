Usyk mantém cinturões do peso pesado

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O cenário das pirâmides de Gizé, no Egito, serviu como palco para um dos confrontos mais inusitados e controversos dos últimos anos, onde o invicto campeão mundial de peso pesado, Oleksandr Usyk, manteve seu reinado após uma vitória dramática e debatida sobre o ícone do kickboxing, Rico Verhoeven, no último sábado, 23 de maio. A luta, que colocou em xeque a reputação técnica de Usyk contra a agressividade física de um oponente vindo de outra disciplina, transformou-se em um teste de resistência para o ucraniano, que parecia estar sendo superado na pontuação pelos golpes precisos e pela imposição física do holandês durante boa parte do combate.

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A tensão atingiu seu ápice no penúltimo round, quando, com o cronômetro prestes a encerrar os três minutos finais, um uppercut cirúrgico de Usyk enviou Verhoeven à lona. Embora o desafiante tenha se levantado antes da contagem final, o árbitro Mark Lyson optou por interromper o combate faltando apenas um segundo para o gongo quando

Usyk soltava mais uma sequência fulminante de golpes

, decretando um nocaute técnico que gerou indignação imediata e pedidos de revisão pela equipe do holandês.

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O confronto carregava um peso institucional particular, já que Usyk colocou em disputa seus cinturões WBC, IBF e WBA em um cenário onde o título da WBO foi perdido após

Usyk não querer lutar no fim