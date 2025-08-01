Usyk mantém cinturões do peso pesado

Usyk mantém cinturões do peso pesadoO cenário das pirâmides de Gizé, no Egito, serviu como palco para um dos confrontos mais inusitados e controversos dos últimos anos, onde o invicto campeão mundial de peso pesado, Oleksandr Usyk, manteve seu reinado após uma vitória dramática e debatida sobre o ícone do kickboxing, Rico Verhoeven, no último sábado, 23 de maio. A luta, que colocou em xeque a reputação técnica de Usyk contra a agressividade física de um oponente vindo de outra disciplina, transformou-se em um teste de resistência para o ucraniano, que parecia estar sendo superado na pontuação pelos golpes precisos e pela imposição física do holandês durante boa parte do combate.
XX
A tensão atingiu seu ápice no penúltimo round, quando, com o cronômetro prestes a encerrar os três minutos finais, um uppercut cirúrgico de Usyk enviou Verhoeven à lona. Embora o desafiante tenha se levantado antes da contagem final, o árbitro Mark Lyson optou por interromper o combate faltando apenas um segundo para o gongo quando Usyk soltava mais uma sequência fulminante de golpes, decretando um nocaute técnico que gerou indignação imediata e pedidos de revisão pela equipe do holandês.
XX
O confronto carregava um peso institucional particular, já que Usyk colocou em disputa seus cinturões WBC, IBF e WBA em um cenário onde o título da WBO foi perdido após Usyk não querer lutar no fim do ano passado, criando um ambiente de pressão extra para o campeão. Ao enfrentar um lutador com pouquíssima experiência profissional no pugilismo puro, em vez de um nome consolidado do ranking mundial, Usyk sabia que o resultado seria escrutinado com rigor, especialmente pela forma como a luta se desenvolveu.
XX
Agora, com seu cartel mantido em 25 vitórias e nenhuma derrota, o debate no mundo da nobre arte se volta para o futuro do ucraniano e quem terá a responsabilidade de tentar derrubar a hegemonia que parece, ainda que por um fio, inabalável. Com nomes como Daniel Dubois e Murat Gassiev orbitando o topo da categoria e o próprio Verhoeven clamando por uma revanche imediata para limpar a mancha da interrupção considerada prematura, o próximo passo de Usyk promete definir não apenas seu legado final, mas também a direção política dos cinturões que ele carrega.
0 Comentários:
Postar um comentário