Após descanso, Golden Tempo vence de novo
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Com um desempenho que desafiou a lógica e a resistência, Golden Tempo provou que a decisão de sua equipe de pular o Preakness Stakes não foi apenas uma estratégia de conservação, mas um golpe de mestre em busca do frescor necessário para o esforço final da Tríplice Coroa, o tempo de descanso se tornou um tempo de ouro para Golden Tempo. A corrida desenhou-se de forma tensa, com o favorito Renagade ditando um ritmo alucinante na frente, forçando o pelotão a um desgaste prematuro.
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Mantendo a compostura característica, Golden Tempo correu na retaguarda, paciente, observando a movimentação dos rivais enquanto economizava energia para o momento crítico. Quando o campo entrou na reta final, a cena se repetiu exatamente como em Churchill Downs: o cavalo, antes contido, iniciou uma aceleração avassaladora, cortando a pista com uma passada potente que deixou os adversários sem resposta. A vitória, mais uma vez sobre Renagade serviu opara validar a consistência do campeão e também cimentou o legado da treinadora Cherie DeVaux.
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Com este triunfo e depois de ter sido a primeira treinador a vencer uma etapa da Tríplice Coroa, DeVaux quebra barreiras e se torna a primeira mulher a conquistar duas etapas da Tríplice Coroa na história, um feito monumental que eleva o patamar da excelência feminina no esporte dos reis. Ao cruzar o disco, Golden Tempo garantiu o troféu e colocou o seu nome no grupo seleto de apenas 13 cavalos capazes de vencer o Kentucky Derby e o Belmont Stakes, reafirmando que, quando o talento encontra a preparação perfeita, o resultado é a glória absoluta.
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