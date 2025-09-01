Após descanso, Golden Tempo vence de novo

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A história do turfe foi reescrita sob o sol de Saratoga no último sábado dia 6 de junho de 2026, consolidando o nome de Golden Tempo no panteão dos imortais. Em uma edição histórica do Belmont Stakes, realizada provisoriamente pela última vez no icônico hipódromo de Saratoga enquanto as obras de modernização transformam o Belmont Park, o público foi testemunha de uma exibição de gala que ecoou a magia já antes vista no Kentucky Derby.
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Com um desempenho que desafiou a lógica e a resistência, Golden Tempo provou que a decisão de sua equipe de pular o Preakness Stakes não foi apenas uma estratégia de conservação, mas um golpe de mestre em busca do frescor necessário para o esforço final da Tríplice Coroa, o tempo de descanso se tornou um tempo de ouro para Golden Tempo. A corrida desenhou-se de forma tensa, com o favorito Renagade ditando um ritmo alucinante na frente, forçando o pelotão a um desgaste prematuro.
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Mantendo a compostura característica, Golden Tempo correu na retaguarda, paciente, observando a movimentação dos rivais enquanto economizava energia para o momento crítico. Quando o campo entrou na reta final, a cena se repetiu exatamente como em Churchill Downs: o cavalo, antes contido, iniciou uma aceleração avassaladora, cortando a pista com uma passada potente que deixou os adversários sem resposta. A vitória, mais uma vez sobre Renagade serviu opara validar a consistência do campeão e também cimentou o legado da treinadora Cherie DeVaux.
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Com este triunfo e depois de ter sido a primeira treinador a vencer uma etapa da Tríplice Coroa, DeVaux quebra barreiras e se torna a primeira mulher a conquistar duas etapas da Tríplice Coroa na história, um feito monumental que eleva o patamar da excelência feminina no esporte dos reis. Ao cruzar o disco, Golden Tempo garantiu o troféu e colocou o seu nome no grupo seleto de apenas 13 cavalos capazes de vencer o Kentucky Derby e o Belmont Stakes, reafirmando que, quando o talento encontra a preparação perfeita, o resultado é a glória absoluta.

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