Knicks sai na frente e começa a sonhar
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Durante boa parte do confronto, o torcedor presente em San Antonio teve a sensação de controle, vendo o time da casa ditar o ritmo e manter os Knicks sempre a uma distância incômoda. No entanto, a equipe de Nova York exibiu uma disciplina defensiva incomum, um cerco tático que transformou a noite de Wembanyama em uma batalha perdida. O prodígio dos Spurs, embora tenha terminado com números sólidos, foi forçado a trabalhar por cada centímetro da quadra, sendo anulado em momentos críticos por uma marcação que não lhe concedeu um milímetro de conforto, provando que o talento puro, por vezes, sucumbe à pressão coletiva e estratégica.
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No comando dessa orquestra de superação estava Jalen Brunson, o nome incontestável do jogo. Brunson não apenas pontuou quando o desespero batia à porta, mas serviu como o motor intelectual do time, lendo a defesa adversária com a frieza de um veterano que entende que a história só é feita por aqueles que não temem o erro. Ele parecia ter se machucado, colocou gelo, mas voltou para transformar cada jogada em um recado silencioso para os mais de 50 anos de agonia que separam o torcedor do Knicks daquele longínquo título de 1973. no final veio a 12ª vitória seguida em playoffs, empatando com a segunda maior marca de todos os tempos.
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Agora, a pergunta que paira no ar não é apenas sobre a capacidade de reação dos Spurs, um time jovem e talentoso que certamente encontrará ajustes para o próximo embate, mas sim se estamos diante do despertar de uma dinastia adormecida. Para os Knicks, o triunfo fora de casa no jogo um é mais do que uma simples vantagem numérica; é a quebra de um estigma psicológico que pesava sobre a franquia. Será esta a série em que Nova York exorciza, de vez, os fantasmas de 1973 e escreve um novo capítulo no topo do mundo, ou será que os Spurs, sob o comando de um elenco que ainda tem muito a dizer, devolverão o choque no segundo confronto? A resposta virá em breve, mas, pela primeira vez em muito tempo, a Big Apple tem motivos reais para acreditar que o anel está, finalmente, ao alcance das mãos.
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