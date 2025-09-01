Messi e Mbappé seguem duelo particular

Messi e Mbappé seguem duelo particularO cenário da Copa do Mundo de 2026 está desenhando mais uma vez um duelo das novas gerações com fim de outras, colocando frente a frente a longevidade épica de Lionel Messi e a ascendência meteórica de Kylian Mbappé. O que presenciamos neste Mundial é mais do que uma simples competição por gols; é o choque entre um legado que parece infinito e uma força da natureza que redefine os novos limites de um jogador de futebol.
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Messi, em sua sexta participação no torneio, atingiu a marca de 18 gols ao balançar as redes duas vezes contra a Áustria, isolando-se no topo da artilharia histórica depois de ter empatado com Klose em um jogo onde havia feito três gols. E ele ainda se deu ao luxo de ter desperdiçado um pênalti — sua terceira cobrança perdida na história das Copas. Enquanto o argentino amplia também seus recordes de partidas disputadas e vitórias em Copas, Mbappé responde com a voracidade de quem tem o futuro nas mãos.
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Com dois tentos anotados no duelo contra o Iraque, o camisa 10 francês chegou aos 16 gols em apenas 16 jogos, provando que a ameaça ao trono de Messi é real e iminente com sua média de um gol por jogo. Aos 27 anos, Mbappé ainda vislumbra pelo menos mais duas ou três edições do torneio, o que coloca o recorde absoluto sob uma pressão sem precedentes. Argentina e França, por sua vez, continuam sendo as grandes forças a serem batidas, dominando os holofotes e as casas de apostas como principais favoritas.
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Se por um lado a facilidade em enfrentar adversários menos tradicionais tem permitido que ambos os astros inflem suas estatísticas, por outro, a eficiência demonstrada nas fases iniciais alimenta o sonho dos torcedores por uma reedição da final épica de 2022. Seja por soberania técnica ou por uma possível nova colisão no topo do mundo, o fato é que o planeta assiste, com o fôlego preso, a um capítulo definitivo na história do futebol, onde o passado glorioso de Messi e o presente avassalador de Mbappé se encontram em busca da glória máxima.
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