Argentina não desiste e está na final

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Após a decepção de ver uma França totalmente apática diante de uma Espanha pragmática e sem graça, o mínimo que se poderia esperar de Argentina conra Inglaterra era um bom jogo de futebol. Mas isso não aconteceu no primeiro tempo do jogo, que foi uma partida com muitas faltas, poucas chances de gol, quase nenhuma finalização, nada digno de uma semifinal de Copa do Mundo. Tudo só mudou no segundo tempo, quando Gordon abre o placar para os ingleses e muda completamente o cenário do jogo. Era muito cedo, mas a Inglaterra recuou de uma maneira que jamais deveria ter feito, principalmente diante de uma Seleção como a Argentina que era a atual campeã da Copa do Mundo em 2022 e que vinha fazendo jogos de recuparação e viradas desde a fase de 16 avos de final, e eles fizeram novamente.
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Mais uma vez comandados por Messi. A Argentina viu o seu torcedor nunca parar de incentivar e foi para cima da Inglaterra como se já fosse a final da Copa, com se faltasse apenas alguns minutos de jogo e apenas um gol levaria à prorrogação. Esse gol, no entanto, não veio fácil. A trave estava no caminho por duas vezes, em outras duas o goleiro Pickford operava milagres. Mas a Argentina tem Messi, ele parou nos oito gols nessa Copa do Mundo, mas começou a dar assistência e virar o maestro do time. Tudo aconteceu dpois dos 40 minutos do segundo tempo, primeiro ele achou Enzo Fernandez que chutou de fora de área, mais tarde aos 47 minutos colocou a bola na cabeça certeira de Lautaro Martinez. A virada estava decretada, a Argentina estava na final mais uma vez.
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A Argetina fez o que se esperava da França contra a Espanha, ou do Brasil contra a Noruega. Uma reação, uma vontade, jogar com raça. Agora a Argentina tem uma missão que poucos conseguiram em Copas do Mundo, ganhar o título duas vezes seguidas. Somente a Itália em 1934 e 1938 e o Brasil de 1958 e 1962 conseguiram ganhar duas Copas do Mundo em seguida. Os que perderam a oportunidade foram a própria Argentina, que foi campeã em 1986 e perdeu em 1990 para a Alemanha; O Brasil campeão em 1994 que perdeu em 1998 para a França (aqui perdendo também uma oportunidade de tri já que foi campeão em 2002); E mais recentemente a França, que faturou a Copa de 2018 e perdeu para a Argentina na última edição em 2022. A Alemanha é a única Seleção que perdeu duas Copas seguidas, 1982 e 1986, época que fez três finais seguidas com a de 1990.
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Prever agora o que pode acontecer nesta final é uma tarefa muito difícil. De um lado a Espanha só sofreu apenas um gol em toda a Copa, impediu a França de jogar, e a França era um dos times que estava jogado melhor nessa Copa, melhor até que a Argentina. O time dos Hermanos, por sua vez, é um time que não desiste, não se entrega jamais, acredita até o final e já provou isso nessa Copa do Mundo e na anterior também, um time que tem raça, vontade e acima de tudo tem o Lionel Messi, um jogador que mesmo aos 39 anos está vivendo seu melhor período da carreira nos últimos quatro ou cinco anos. O campeão da Europa contra o campeão da América do Sul, a finalíssima que foi cancelada e vai acontecer agora na Copa do Mundo, um time pragmático e consistente que joga sem graça mas vence contra um time que se supera, que dá show e que faz do futebol algo realmente sensacional onde tudo pode acontecer, ou pelo menos podemos esperar que aconteça pois com a Argentina nada está perdido até que o árbitro dê o apito final.

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