Argentina não desiste e está na final
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Mais uma vez comandados por Messi. A Argentina viu o seu torcedor nunca parar de incentivar e foi para cima da Inglaterra como se já fosse a final da Copa, com se faltasse apenas alguns minutos de jogo e apenas um gol levaria à prorrogação. Esse gol, no entanto, não veio fácil. A trave estava no caminho por duas vezes, em outras duas o goleiro Pickford operava milagres. Mas a Argentina tem Messi, ele parou nos oito gols nessa Copa do Mundo, mas começou a dar assistência e virar o maestro do time. Tudo aconteceu dpois dos 40 minutos do segundo tempo, primeiro ele achou Enzo Fernandez que chutou de fora de área, mais tarde aos 47 minutos colocou a bola na cabeça certeira de Lautaro Martinez. A virada estava decretada, a Argentina estava na final mais uma vez.
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A Argetina fez o que se esperava da França contra a Espanha, ou do Brasil contra a Noruega. Uma reação, uma vontade, jogar com raça. Agora a Argentina tem uma missão que poucos conseguiram em Copas do Mundo, ganhar o título duas vezes seguidas. Somente a Itália em 1934 e 1938 e o Brasil de 1958 e 1962 conseguiram ganhar duas Copas do Mundo em seguida. Os que perderam a oportunidade foram a própria Argentina, que foi campeã em 1986 e perdeu em 1990 para a Alemanha; O Brasil campeão em 1994 que perdeu em 1998 para a França (aqui perdendo também uma oportunidade de tri já que foi campeão em 2002); E mais recentemente a França, que faturou a Copa de 2018 e perdeu para a Argentina na última edição em 2022. A Alemanha é a única Seleção que perdeu duas Copas seguidas, 1982 e 1986, época que fez três finais seguidas com a de 1990.
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Prever agora o que pode acontecer nesta final é uma tarefa muito difícil. De um lado a Espanha só sofreu apenas um gol em toda a Copa, impediu a França de jogar, e a França era um dos times que estava jogado melhor nessa Copa, melhor até que a Argentina. O time dos Hermanos, por sua vez, é um time que não desiste, não se entrega jamais, acredita até o final e já provou isso nessa Copa do Mundo e na anterior também, um time que tem raça, vontade e acima de tudo tem o Lionel Messi, um jogador que mesmo aos 39 anos está vivendo seu melhor período da carreira nos últimos quatro ou cinco anos. O campeão da Europa contra o campeão da América do Sul, a finalíssima que foi cancelada e vai acontecer agora na Copa do Mundo, um time pragmático e consistente que joga sem graça mas vence contra um time que se supera, que dá show e que faz do futebol algo realmente sensacional onde tudo pode acontecer, ou pelo menos podemos esperar que aconteça pois com a Argentina nada está perdido até que o árbitro dê o apito final.
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