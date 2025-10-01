Disputas e troféus mais antigos do esporte
XX
Conforme a humanidade avançava, as disputas deixavam de ser apenas celebrações temporárias para se transformarem em tradições perenes, imortalizadas por troféus e símbolos físicos que resistiram ao tempo. O prêmio esportivo em disputa mais antigo de que se tem registro são os Carlisle Bells, dois sinos de prata datados do final do século XVI que ainda batizam uma tradicional corrida de cavalos na Inglaterra. Pouco depois, em 1673, nascia a Scorton Silver Arrow, cuja cobiçada flecha de prata gravada permanece como o troféu mais antigo em atividade no tiro com arco. No mar, a navegação ganhou seu maior símbolo em 1851 com a America’s Cup, uma jarra de prata maciça confeccionada anos antes que se tornou o troféu internacional mais antigo do esporte coletivo mundial, símbolo máximo da aristocracia dos mares.
XX
Com a chegada dos séculos XIX e XX, a consolidação e codificação dos esportes de massa trouxeram uma nova era de rivalidades e taças lendárias. O golfe imortalizou essa fase com o The Open Championship e a sua icônica Claret Jug, criada em 1872, enquanto o críquete transformou a ironia da derrota inglesa em 1882 em uma das rivalidades mais profundas do planeta com a The Ashes Urn. No futebol, embora a FA Cup de 1871 seja a competição nacional mais antiga do esporte bretão, a perda de seu troféu original em um roubo no final do século XIX cedeu à Scottish Cup, criada em 1885, o posto de taça física original mais antiga ainda entregue no futebol mundial. De sinos elizabetanos e flechas de prata às taças reluzentes do futebol e do golfe moderno, esses artefatos e campeonatos provam que o esporte, no fundo, é a arte de transformar o momento de uma vitória em algo verdadeiramente eterno.
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