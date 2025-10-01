Pogačar assume liderança no Tourmalet
XX
Do outro lado da balança, Jonas Vingegaard, o eterno rival e bicampeão da prova, parece carregar o peso de uma temporada extenuante, talvez ainda sentindo os ecos do esforço sobre-humano realizado no Giro d’Italia, que parece ter drenado a faísca necessária para responder às acelerações explosivas do esloveno. Até hoje foram poucos ciclistas que conseguiram vencer o Giro dÍtália e o Tour de France no mesmo ano, como Jacques Anquetil em 1964, Bernard Hinault em 1982 e 1985, Miguel Indurain em 1992 e 1993 e até mesmo Pogačar recentemente em 2024.
XX
Mas enquanto Vingegaard ainda lutará para encontrar o ritmo e quem sabe poder repetir o feito de outras lendas do ciclismo, a incerteza que pairava sobre a liderança geral dos dois dias anteriores foi brutalmente dissipada: o corajoso Torstein Træen, que havia encantado o mundo ao vestir a camisa amarela após uma trajetória de vida inspiradora e uma fuga improvável na etapa quatro, viu o seu sonho ser interrompido por uma queda grave na descida do Tourmalet, um desfecho cruel que nos lembra, mais uma vez, o quanto a Grande Boucle pode ser impiedosa, apesar também que seu tempo de vantagem já havia sido dizimado bem antes do seu encontro com o solo.
XX
A saída de Træen da liderança do Tour de France 2026 encerra um capítulo emocionante, mas abre espaço para uma questão que já começa a dominar as rodas de conversa nos pelotões e entre os fãs do esporte: será este o início de mais um passeio triunfal de Pogačar rumo à sua quinta conquista? Se a autoridade demonstrada nestes primeiros dias for um prenúncio do que ainda virá pelas estradas da França, o esloveno não está apenas a correr contra os seus rivais, mas sim contra a própria história, consolidando-se como um gigante que, em dias inspirados, parece não ter limites e muito menos adversários à altura do seu talento.
0 Comentários:
Postar um comentário