Primeira rodada do The Open surpreende
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No encerramento do primeiro dia de disputa, o que se viu foi um verdadeiro teste de paciência, onde até mesmo os nomes mais badalados do ranking global sentiram o peso das condições exigentes do traçado. Enquanto competidores como Lucas Herbert e Jackson Suber assumiram o protagonismo na tabela de classificação, exibindo uma consistência impressionante diante das dificuldades, muitos dos grandes favoritos ao título iniciaram sua jornada de forma errática. A dificuldade em encontrar a medida certa nos greens e a punição severa do rough testaram a resiliência mental desses astros, que agora se veem em uma situação de recuperação imediata para não desperdiçarem suas chances de brigar pelo Claret Jug. Scottie Scheffler com -2 está empatado na 23º posição enquanto Rory McIlroy terminou o dia com +2 e vai precisara de voltas incríveis para se recuperar até domingo.
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Mesmo com os favoritos em apuros o cenário para os próximos dias permanece inteiramente aberto, transformando o torneio em um jogo de xadrez psicológico. A grande questão que paira sobre o Royal Birkdale é se veremos uma reação avassaladora dos gigantes, que costumam elevar o nível de jogo após uma estreia fria, ou se este será o ano em que o golfe premiará a disciplina de um "azarão" ou de um nome menos frequente nos holofotes, que soube respeitar a complexidade do percurso sem tentar forçar tacadas impossíveis. Com o vento ditando as regras e o campo mantendo sua postura austera, a única certeza é que o The Open 2026 não entregará o troféu facilmente a ninguém, garantindo uma maratona de precisão que ainda promete muitas reviravoltas até a volta final.
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