Um canguru chamado Djokovic

Durante alguns anos o mundo do tênis praticamente só ouvia falar de dois nomes: Roger Federer e Rafael Nadal. Eles dominavam o circuito e proporcionavam batlhas épicas dentro das quadras, principalmente em finais de Grand Slam. O espanhol não dava nenhuma chance ao suiço no saibro de Roland Garros, enquanto isso sofria para superar seu maior rival na grama sagrada de Wimbledon. Ali, em Londres, fizeram um dos maiores jogos de todos os tempos na decisão de 2008. O tempo acabou passando e alguns nomes que se ouviu falar algumas vezes ganharam força. Em especial os de Novak Djokovic e Andy Murray. Assim sendo, um tipo de quarteto se formou e por muitos anos era praticamente só o que se via em finais de Grand Slam e nas quatro primeiras posições do ranking.





O britânico, apesar de ter chegado em onze decisões de Grand Slam, acabou ficando em um patamar mais abaixo, tendo conquistado apenas três dos maiores títulos, sendo Wimbledon duas vezes e US Open uma vez. Entre 2012 e 2016 ele só enfrentou Novak Djokovic em finais de Grand Slam, sendo que jamais enfrentou Rafael Nadal nas finais deste tipo de competição. E por ter ganho apenas dois de seis embates, acabou elevando o sérvio ao patamar dos dois outros grandes jogadores que dominavam quase tudo. Djokovic já havia provado que está em um nível superior, que está ao alcance de Federer e Nadal, mas agora conforme o tempo vai passando ele consegue ir afirmando cada vez mais esta condição. Isso faz com que aquela dupla de dois grandes, que quase virou um quarteto, possa finalmente ser considerada como um trio de gigantes.





No topo, mas bem lá em cima mesmo, quase tocando o céu, está Roger Federer. O suíço pode ser facilmente chamado de o melhor de todos os tempos com seus 20 torneios de Grand Slam conquistados. Em seguida vem Rafael Nadal, o toro miura que já chegou aos 17 títulos de Grand Slam, principalmente graças a Roland Garros que já lhe rendeu nada a menos do que 11 taças. Se mantiver o seu ritmo na terra batida de Paris poderá passar Federer e alcançar o recorde. Agora, junto com os dois, chega então definitivamente Djokovic, que alcançou seu Grand Slam de número 15 e deixou para trás a lenda Pete Sampras, o jogador que ficou por muito e muitos anos com o recorde de 14 títulos de Grand Slam e que agora se vê superado por três jogadores da mesma época. Se não bastasse, Djokovic ainda superou Roy Emerson e se tornou o maior vencedor do Aberto da Austrália de todos os tempos com sete conquistas.