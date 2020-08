Campeões 2020: Bayern de Munique

As luzes da torre Eiffel estão apagadas, a cidade de Paris amanheceu calada. Chorar é o que resta quando não se consegue realizar um sonho que nunca antes esteve tão próximo. Da quase eliminação contra o Atalanta até a oportunidade inédita diante do poderoso Bayern de Munique. As circunstâncias ajudaram e muito, mas elas eram iguais para quem soubesse aproveitá-las. É muito difícil aceitar uma derrota quando a chance está tão próxima, mas ter alcançado uma final de Champions League pela primeira vez em toda a sua história talvez já tenha sido muito grandioso ao Paris Saint Germain.





Pior do que ser derrotado na grande decisão, é ser derrotado por apenas um único gol. Isso não significa que o placar de 1 a 0 seja um grande absurdo, ainda mais se tratando de uma decisão de uma competição tão grande, mas no caso desta decisão com um time como o Bayern, perder só de 1 a 0 é quase como se tivesse conseguido o empate. Isso porque o Bayern desta Champions parecia uma máquina de triturar adversários. A equipe alemã não viu rivais na primeira fase, teve seis vitórias com direito à goleadas de 7 a 2 no Tottenham e 6 a 0 no Estrela Vermelha. Nas oitavas meteu 3 a 0 e 4 a 1 no Chelsea e, no maior massacre de todos aniquilou o consagrado Barcelona por incríveis 8 a 2.





Em Berlim o muro da vergonha já caiu faz muito tempo, mas em Lisboa, no Estádio da Luz que não é a luz da torre Eiffel, uma verdadeira muralha se erguia para defender o gol do Bayern. De um lado o brasileiro Neymar era badalado em busca seu tão sonhado prêmio de melhor jogador do mundo da FIFA, do outro a esperança ficava na conta de Lewandowski, o polonês artilheiro que buscava o recorde de Cristiano Ronaldo e quem sabe uma chance de também ser o melhor do mundo. Não brilhou nem um e nem outro, pois a luz do estádio estava em uma parede chamada Manuel Neuer.





Ao PSG resta seguir sonhando, enquanto isso o Bayern segue colecionando. Com este título são seis Liga dos Campeões. Já o Mundial, no entanto, só veio uma vez em 2013. Agora eles vão em busca do segundo depois de uma temporada incrível que venceram também o Campeonato Alemão e a Copa do Alemanha, só resta esperar por esse dia, nesses tempos tão malucos de pandemia.