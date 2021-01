Campeões 2021: Stéphane Peterhansel

O Rally Dakar de 2021 teve de tudo, incluindo até mesmo a morte de um competidor reforçando a fama de Rali da morte. Mas o grende destaque foi o piloto francês Stéphane Peterhansel que conquistou o título mais uma vez aos 55 anos de idade. Peterhansel é um veterano no Dakar e começou vencendo nas motos, atualmente ele compete entre os carros. Na edição deste ano ele venceu apenas uma etapa, porém manteve uma regularidade incrível estando quase sempre entre os três primeiros colocados de cada etapa. O francês conseguiu uma façanha incrível ao se tornar o primeiro piloto a vencer o Rali Dakar em três continentes diferentes: África, América do Sul e agora na Ásia. É por isso que ele é o primeiro candidato a maior nome do esporte em 2021.