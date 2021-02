Campeões 2021: Tampa Bay Buccaneers

11:32 Net Esportes 0 Comments

Quando Tom Brady alcançou o seu sexto título de Super Bowl após nove decisões junto ao New England Patriots, parecia que ele havia conseguido a prova incontestável de seu imenso talento. É como se o número seis fosse uma meta justa para não haver dúvidas, e tem haver com os seis título de Michael Jordan na NBA com o Chicago Bulls. Claro que futebol americano não tem nada haver com o basquete, mas de uma forma geral os esportes nos Estados Unidos andam juntos, são os chamados esportes americanos e eles todos brilham em uma mesma intensidade. Depois disso a idade seguiu avançando e, vendo seu principal astro ficando um pouco para trás com seus 42 anos, o Patriots resolveu que não ia renovar o contrato com Brady e o viu indo para outro time, porque mesmo chegando aos 43 anos de idade ele achava que ainda faltava mais um capítulo para ser escrito em sua história incrível.



O Patriots deve ter se arrependido, pois nem chegar aos playoffs eles conseguiram. Enquanto isso o Tampa Bay Buccaneers, novo time de Tom Brady que não ficou apenas com o quarterback como seu novo jogador, eles investiram em mais atletas que fazem a diferença, ia fazendo sua caminhada melhor do que qualquer um poderia esperar na temporada regular. Quando os playoffs se tornaram uma realidade, eles estavam extremamente contentes, mas conseguiram ir além. Vitórias atrás de vitórias, algumas bem simples e até mesmo sendo vista mais como uma dificuldade do rival em conseguir jogar melhor do que consigo mesmo jogando de um jeito imbatível. Mas isso não importava, pois os adversários iam caindo, incluindo até o Green Bay Packers do MVP da temporada Aaron Rodgers. Assim chegaram ao Super Bowl, de um jeito que jamais havia acontecido antes na história.



O jogo deveria ser em Los Angeles, no SoFi Stadium, casa do Los Angeles Rams e do Los Angeles Chargers. Isso faria com que a chamada "Maldição do dono da casa do Super Bowl" pudesse ser mantida, onde jamais o dono do estádio escolhido previamente para o Super Bowl consegue chegar ao Super Bowl. Mas o que aconteceu foi que o estádio não ficaria pronto para ser sede do Super Bowl, em uma escolha que havia acontecido em 2016. Então resolveram, em 2017 (muito antes do Buccaneers sonhar com Tom Brady) escolher o outro finalista da disputa, que era o Raymond James Stadium, casa do Tampa Bay Buccaneers. Essa reviravolta na escolha do local acabou colocando um final na "Maldição" depois que o Buccaneers, com Tom Brady e outros grandes jogadores que chagram para essa temporada, conseguiu de maneira surpreendente e pouco esperada pela maioria, chegar ao Super Bowl em seu próprio estádio. Isso já seria incrível, mas ficou ainda mais quando eles conseguiram vencer o adversário que era o todo poderoso e atual campeão Kansas City Chiefs.



Foi como se Patrick Mahomes não tivesse nem visto a cor da bola. Foi o que costumam chamar de massacre, pelo placar de 31 a 9. Geralmente os jogos de Super Bowl são assim, placares elásticos e massacrantes ou equilíbrios incríveis com vitórias nos segundos finais de maneiras inacreditáveis. Foi a chamada aula de Tom Brady, um veterano de 43 anos de idade que sabe mais do que nunca o que está fazendo com aquela bola oval. Um jogador que disputou o Super Bowl pela décima vez em sua carreira interminável que não tem data para acabar. O quarterback monstruoso que alcançou o sétimo título da sua carreira e provou que não estava acabado, que merecia ter tido seu contrato renovado com o Patriots e que mereceu uma chance de continuar seguindo em frente com o Tampa Bay Buccaneers. E é por isso que Tom Brady já é um dos maiores nomes do esporte em 2021.