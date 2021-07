Milwaukee Bucks é campeão da NBA

11:28 Net Esportes 0 Comments

O Milwaukee Bucks derrotou o Phoenix Suns por 4 a 2 e ficou com o título da NBA. Giannis Antetokounmpo marcou 50 pontos no jogo seis e levou o prêmio de MVP. O Bucks havia feito a melhor campanha da NBA nos dois últimos anos, mas perdeu nos playoffs para o Miami Heat na semifinal da Conferência em 2019 e para o Toronto nas finais do Leste do ano passado. Este ano o time não fez nem a melhor campanha do Leste, terminando em terceiro, sendo o sétimo no geral, mas nos playoffs reagiu e após dar o troco no Heat, eles eliminaram o poderoso Brooklyn Nets que sofreu com muitas lesões. Na final da Conferência superou o surpreendente Atlanta Hawks, mas chegou sem favoritismo na decisão. A vitória acabou vindo com uma virada histórica após ter perdido os dois primeiro jogos.



Foi o segundo título do Bucks na história da NBA. A equipe havia conquistado a taça 50 anos atrás, quando foi campeão em 1971, época em que contava com a lenda Kareem Abdul-Jabbar. Em seguida, em 1974, houve mais uma chance, mas acabaram sendo superados pelo Boston Celtics. Já o Phoenix Suns amargou aquela que foi a sua terceira derrota em finais de NBA e segue a sina de nunca ter sido campeão. A última chance havia sido em 1993 quando o time liderado por Charles Barkley foi superado pelo Chicago Bulls de Michael Jordan. Esta foi também uma das maiores chances para o eterno All-Satr Chris Paul poder levar o seu anel, mas o jogador que já está com 36 anos terá que esperar mais um pouco ou talvez até aceitar o fato de que nunca mais poderá conseguir uma outra oportunidade.



Após a grande conquista Antetokounmpo deixou uma mensagem para todas as pessoas do mundo continuarem acreditando em seus sonhos e nunca desistirem de conquistá-los. Alguns anos atrás, quando jogava basquete na Grécia, o filho de imigrantes nigerianos não sabia nem o que iria comer enquanto seus pais tentavam ganhar dinheiro vendendo coisas pois não conseguiam empregos para sustentar a família. O mundo deus suas voltas e Giannis Antetokounmpo superou os problemas para brilhar nas quadras da NBA e conseguir, ao lado de Jrue Holiday, Khris Middleton e companhia, o título que o time não via há 50 anos e que sempre sonhou em vê-lo novamente, mesmo que isso custasse ao rival continuar não o vendo nem sequer uma única vez na vida.