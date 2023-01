Os dez maiores nomes do esporte em 2022

1.

Lionel Messi

FUTEBOL

2.

Rafael Nadal

TÊNIS

3.

Aaron Judge

BEISEBOL

4.

Stephen Curry

BASQUETE

5.

Kelly Slater

SURFE

6.

Katie Ledecky

NATAÇÃO

7.

Wout van Aert

CICLISMO

8.

Andrea Fuentes

NADO SINCRONIZADO

9.

Carlo Ancelotti

FUTEBOL

10.

Cristiano Ronaldo

FUTEBOL

Menções honrosas

Todos os anos fico pensando se haverá grandes acontecimentos esportivos para serem destacados com a lista dos maiores nomes do esporte no fim do ano. E quando o ano termina há tantos nomes e tantos acontecimentos que fica até difícil definir o melhor e também a ordem dos nomes escolhidos. O pior de tudo é ter a certeza que alguns nomes e acontecimentos acabaram ficando de fora por terem passado desapercebido e não serem considerados para a formação da lista final. Mas mesmo assim grandes nomes conseguiram seu espaço em um ano de Olimpíadas de Inverno e Copa do Mundo de futebol. Foi um ano intenso com despedidas de dois grandes do tênis: Roger Federer e Serena Williams que por tantos anos já estiveram aqui nesta lista e que agora disseram adeus. Os outros continuam firmes e muitas deles estão entreDevido a uma época no beisebol chamada "Era dos esteródeis", alguns recorde como número de home runs na mesma temporada conquistados por Barry Bonds e Mark McGwire não são levados muito em conta. Assim sendo o recorde de 61 home runs na mesma temporada alcançado por Roger Maris em 1961 ainda era considerado o maior da hiistória, sendo também o maior da liga americana, pelo menos até 2022. Foi quando Aaron Judge reescreveu essa história em uma temporada épica onde, mesmo com muita dificuldade nos últimos jogos, ele conseguiu a marca de 62 home runs na mesma temporada após 61 anos da marca alcançada por Maris. Dentre os detalhes mais incríveis é que Roger Maris jogava pelo New York Yankees e Aaron Judge também joga pelo New York Yankees. Ele quebrou uma marca que muitos achavam que nunca seria quebrada, principalemnte sem doping como alguns fizeram, e por isso ele é o terceiro maior nome do epsorte em 2022.Kelly Slater é um dos maiores nomes do surfe e do esporte da história, ele conseguiu onze títulos mundiais, sendo que o último deles havia sido em 2011 com quase 40 anos de idade. Depois disso não ouvimos mais falar dele, o que é normal pela idade, mas eis que aos 50 anos ele voltou para conseguir uma façanha incrível que só o esporte pode proporcionar. Slater venceu a etapa de Pipeline Beach, no Hawaii, do campeonato Mundial de surfe, exatos 30 anos depois que havia sido campeão no mesmo local em 1992, naquela que foi uma das primeiras vitórias de sua carreira e no ano que consegiu seu primeiro título mundial. Kelly Slater conseguiu um feito que é quase impossível para um atleta de alta performance, e por isso ele é o quinto maior nome do esporte em 2022.Jonas Vingegaard conseguiu desbancar o favoritismo de Tadej Pogačar no Tour de France deste ano, mas o grande destaque da competição acabou sendo Wout van Aert, que foi o vencedor da camisa verde de sprintista com a maior pontuação da história. Além disso ele ainda conseguiu, mesmo que por pouco tempo, vestir a camisa amarela de líder geral da competição, ganhou várias metas volantes e principalemnte as etapas com chegada em pelotão, proporcionando ainda a imagem mais impressionante de todos os tempos quando em uma das mais duras subidas finais estava lá no alto, liderando com a camisa verde junto com seu companheiro de equipe que vestia a amarela e também o camisa branca que era o vice na classificação geral, algo que jamais havia acontecido antes, e por isso ele é o sétimo maior nome do esporte em 2022.Ao longo dos anos essa lista com os maiores nomes do esporte de cada ano sempre trás algum nome diferente que não esteja muito relacionado a uma conquista de direta de título ou mesmo um feito histórico e um recorde, às vezes uma atitude heróica como a da treinadora espanhola Andrea Fuentes em uma competição esportiva pode ser suficiente para ter seu nome marcado aqui entre os maiores do ano. E foi justamente o que ela fez ao ver a nadadora americana do nado sincronizado Anita Alvarez desmaiar após sua apresentação e ir afundando na piscina, foi aí que rapidamente Fuentes pulou na água para salvá-la em uma imagem que foi fotografa debaixo da água e rodou o mundo todo, pois isso ela é o oitavo maior nome do esporte em 2022.Com o título do Campeonato Espanhol de 2022, o técnico italiano Carlo Ancelotti se tornou o primeiro treinador da história do futebol a conseguir títulos de campeão das cinco principais ligas de futebol do mundo na Europa, que além da Espanha, também incluem o Campeonato Italiano, o Campeonato Inglês, o Campeonato Alemão e também o francês, sendo que além de tudo isso ele ainda já foi campeão da Champions League várias vezes incluindo o título deste ano, um ano que ele ainda levou o a Supercopa da Espanha e a Supercopa da UEFA e por isso ele é o nono maior nome do esporte em 2022.- Artilheiro da Copa com 8 gols, Mbappé chegou a 12 em apenas duas Copas e com apenas 23 anos, merceu uma menção honrosa.- O norueguês do biatlo ganhou 4 medalhas de ouro e uma de bronza nas Olimpíadas de Inverno de 2022.- A ciclista holandesa venceu, aos 40 anos de idade, o Tour de France e o Giro de Itália feminino no mesmo ano.- O tenista espanhol venceu o US Open e se tornou o mais jovem número 1 do mundo aos 19 anos de idade.- O jogador de beisebol se aposentou aos 42 anos de idade, mas antes entrou para o clube dos 700 home runs rebatidos terminando com 703.- O técnico de beisebol que nunce conquistava a World Series finalmente consegiu com o Houston Astros, se tornando o treinador mais velho em atividade a ser campeão.