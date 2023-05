Diário Net Esportes - 05/05/2023

BASQUETE DA NBA

Nada deu certo para o Los Angeles Lakers no terceiro quarto do segundo jogo contra o Golden State Warriors pelos playoffs da NBA. Um dia depois do massacre que o Boston aplicou no Philapdelphia, foi a vez do time de Stephen Curry passar o trator para cima do time de LeBron James. O placar final de 127 a 100 poderia ter sido ainda pior, já que no último quarto ambas as equipes colocaram os reservas em quadra. Agora a série vai para Los Angeles empatada em 1 a 1. Nesta sexta-feira, dia 5 de maio de 2023, mais dois jogos de playoffs serão realizados onde o Celtics encara o 76ers e o Nuggets pega o Suns.





FUTEBOL

O Napoli empatou com a Udinese em 1 a 1. O resultado foi suficiente para a equipe garantir o título de campeão italiano de 2023. Na classificação são incríveis 80 pontos contra apenas 64 do segundo colocado, que é a Lazio. O Napoli alcançou 25 vitórias contra 19 da Lazio, Juventus e Inter de Milão. O Milan, que faz uma boa campanha na Champions League, aparece apenas em sexto lugar com 58 pontos. O título de Napoli é o primeiro desde que Maradona jogou por lá e levantou as taças de 1987 e 1990. Ainda restam cinco jogos para o final da temporada do Calcio.





TURFE

Um dia antes da grande corrida do Kentucky Derby, os organizadores resolveram suspender o treinador Saffie Joseph Jr. depois da morte súbita e repentina de dois dos seus cavalos. O treinador está suspenso por tempo indeterminado, principalmente após as mortes dos cavalos não terem nenhuma causa aparente. Em sua defesa o treinador alega que não há nada de errado em seus procedimentos. O Kentucky Derby acontece neste sábado, dia 6 de maio de 2023, e é a primeira corrida da Tríplice Coroa do turfe americano.





BEISEBOL

O Boston Rede Sox conseguiu uma vitória importante contra o Toronto Blue Jays por 11 a 5 na noite desta quinta-feira, 4 de maio de 2023. O triunfo em Fenway Park foi o sexto seguido para a equipe de Boston, enquanto que o Toronto amargou sua quinta derrota seguida. Com o isso o Red Sox chegou a 19 vitórias e 14 derrotas, que foi suficiente para ultrapassar o rival do Canadá na classificação. Acima deles segue o Baltimore com 21 vitórias e em primeiro o Rays com suas incríveis 26 vitórias e apenas 6 derrotas. Os Yankees seguem em último lugar na Divisão.

AGENDA

Final Copa do Rei

Sábado - 6 de maio - CICLISMO - Início do Giro da ItáliaSábado - 6 de maio - 19h57 - TURFE - Kentucky DerbySábado - 6 de maio - 17h00 - FUTEBOL -- Real Madrid X OsasunaSábado - 6 de maio - 13h30 - TÊNIS - Final do WTA de Madrid femininoDomingo - 7 de maio - 13h30 - TÊNIS - Final do ATP de Madrid masculinoDomingo - 7 de maio - 16h00 - NASCAR - GP de KansasDomingo - 7 de maio - 16h30 - FÓRMULA 1 - GP de Miami