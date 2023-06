Boletim Net Esportes #29 - 16/06/2023

FUTEBOL

Pela Nations League a Espanha derrotou o Itália por 2 a 1 com um gol no final do jogo e garantiu sua vaga para a grande final. O adversário do jogo decisivo será a Croácia, que havia vencido a Holanda por 4 a 2. O jogo final será no domingo, dia 18, às 15h45. Antes, às 10h. Holanda e Itália decidem o terceiro colocado.O Real Madrid quer o Mbappé, mas o Mbappé quer ficar no PSG.Durante a etapa 5 do Tour da Suiça houve um grande acidente e o ciclista Gino Mader não resistiu a queda e acabou morrendo. A queda foi no Km 197, durante uma descida, onde ele foi parar em um barranco e encontrado pela equipe médica desacordado. O resgate foi feito de helicóptero, mas ele não resistiu. Os ciclistas chegaram a atingir 100 Km/h no trecho onde houve o acidente.Após a primeira rodada do US Open de Golfe, terceiro Major do ano, Rick Fowler lidera com oito tacadas abaixo do par. Xander Schauffele tem o mesmo placar. Dustin Johnson aparece com 6 abaixo, enquanto Rory McIlroy tem cinco abaixo do par. O espanhol Jon Rahm, que já ganhou um Major este ano, tem apenas uma abaixo do par, mesmo resultado do veterano Phil Mickelson. Brooks Koepka foi mal e terminou com uma acima do par. O US Open segue até o próximo domingo.SEX, SÁB, DOM - BEISEBOL - Série de 3 jogos entre New York Yankees x Boston Red SoxSÁB - 17/06 - 16h30 - FUTEBOL - Brasil X GuinéDOM - 18/06 - 15h00 - GOLFE - Rodada finalDOM - 18/06 - 15h00 - FÓRMULA 1 - GP do Canadá