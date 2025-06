OKC finalmente é campeão

Ter paciência e manter as esperanças pode ser algo muito difícil no dia a dia de nossas vidas. Talvez o erro seja pensar que basta esperar, mas a verdade é que tem que trabalhar e muito para chegar lá e alcançar os objetivos que deseja. É claro que muitos se esforçam ou pensam que estão fazendo o suficiente, mas provavelmente ainda não deram tudo de si ou simplesmente são azarados, ou não chegou a sua hora. O Indiana Pacers estava lá na final do ano 2000, com o grandioso e saudoso Reggie Miller, mas acabaram sendo superados pelo Los Angeles Lakers. Já o Oklahoma City Thunder, que até 2008 era conhecido como Seattle SuperSonics e que foi campeão em 1979, chegou na final da NBA em 2012, em um momento que parecia mágico, mas que acabou não resultando em glória mesmo com um time tão estrelado e convincente.



Aquele OKC de 2012 parecia que ia dominar a NBA como tantos outros já dominaram. Seriam o Boston Celtics de Bill Russel? O Chicago Bulls de Michael Jordan? Ou seriam o Lakers de Kobe Bryant e Shaquille O'Neal? Não foram nada disso. Eles perderam para o Miami Heat de LeBron James e acabaram sendo desmantelados ao invés de persistir na busca pelo título que não veio naquela ocasião e que não vinha desde 1979 quando moravam em outra cidade. Aquele time era incrível, eles tinham Kevin Durant, que foi ser campeão no Golden State Warriors duas vezes. Tinham Russell Westbrook, que até hoje nunca foi campeão. Tinham também James Harden, mais um gigante que até hoje busca seu título. Além de Serge Ibaka, que foi até embora da NBA, ou ainda Kendrick Perkins, que havia sido campeão com o Boston de 2008 e Thabo Sefolosha, outro jogador de grande destaque. Mas todos foram embora e ficaram com que os torcedores fossem obrigados a viver novamente com a esperança e a paciência.



O tempo seguiu, foram 13 anos de espera, mas o OKC finalmente é campeão. O que eles fizeram para mudar a história após esse tempo todos onde poderiam ter dominado a NBA com aqueles jogadores? Ninguém sabe, mas uma coisa podemos observar de diferente: Desta vez eles não chegaram na final com um time repleto de estrelas, e sim com time sólido, coletivo, que conta com apenas uma grande estrela da NBA. Shai Gilgeous-Alexander, o MVP da temporada regular e o MVP das finais da NBA de 2025. O Oklahoma City Thunder tentou e lá atrás em 2012 e não conseguiu, mas agora com muita paciência eles trabalharam duro e finalmente alcançaram a glória de ser campeão da NBA. O mesmo valeria para o Indiana Pacers, que chegou perto lá no ano 2000, mas a verdade é que eles foram além do que podiam após a temporada que fozeram com apenas o quarto lugar no Leste. O OKC sofreu, tanto nas finais quanto ao longo dos playoffs, mas mereceu muito ser campeão, principalmente pela melhor temporada regular que fizeram. Mas e agora, será que o time será desmantelado como em 2012 ou dessa vez aprenderam com os erros e vão manter os jogadores para ir em busca de mais anéis?