Os Dez atletas mais bem pagos de 2025

1.

Cristiano Ronaldo

2.

Stephen Curry

3.

Tyson Fury

4.

Dak Prescott

5.

Lionel Messi

6.

LeBron James

7.

Juan Soto

8.

Karim Benzema

9.

Shohei Ohtani

10.

Kevin Durant

Feminino

Brasil

25.

Neymar Jr.

(atualmente no Santos)

46.

Vinicius Jr.

(Real Madrid)

Na lista dostemos futebol, basquete da NBA, beisebol da MLB, futebol americano da NFL e também um representante do boxe. Este ano não tivemos nem golfe, nem tênis e nem Fórmula 1 nas dez primeiras posições. Entre os 100 primeiros da lista, o basquete da NBA é o esporte com maior número de representantes. Depois vem o bom e velho futebol, seguido pelo futebol americano da NFL. Em menor escala temos o beisebol da MLB, o golfe e também o boxe com dois ou três atletas, além de apenas um ou dois representantes de tênis e Fórmula 1. Nenhuma representante do sexo feminino está entre os 100 primeiros, enquanto que apenas dois brasileiros aparecem na lista completa.Cristiano Ronaldo continuou a ser uma figura central no futebol mundial, consolidando sua posição como o atleta mais bem pago do planeta, com ganhos estimados em US$ 275 milhões. Pelo Al-Nassr, na Arábia Saudita, onde permanece desde 2023, o craque português teve um desempenho notável, marcando 99 gols e dando 19 assistências em 111 jogos, mantendo uma média de quase um gol por partida. Sua busca pela marca histórica de 1000 gols na carreira se intensificou, com ele já tendo ultrapassado os 900. Além de suas atuações pelo clube, ele conquistou a Liga das Nações da UEFA 2024/25 com a seleção portuguesa e, recentemente, renovou seu contrato com o Al-Nassr até 2027, garantindo sua permanência no clube até os 42 anos e recebendo um salário anual de cerca de 400 milhões de euros. Apesar de ainda não ter conquistado o Campeonato Saudita, seu impacto financeiro e midiático no futebol do Oriente Médio é inegável, e ele segue demonstrando um alto nível de performance.Stephen Curry manteve sua posição como um dos jogadores mais influentes e bem pagos da NBA, com ganhos estimados em US$ 156 milhões, consolidando-o como o segundo atleta mais bem pago do mundo em 2025. Na temporada 2024-2025, ele continuou a ser a estrela do Golden State Warriors, liderando o time em pontos por jogo (com médias de 24.6 pontos na temporada 2024/2025), e foi novamente selecionado para o All-Star Game pela 11ª vez. Além de seu desempenho nas quadras, Curry brilhou fora delas, conquistando a medalha de ouro nas Olimpíadas de Paris 2024 com a seleção dos EUA e recebendo o prêmio Twyman-Stokes Teammate of the Year de 2025, reconhecendo-o como o melhor companheiro de equipe da temporada. Em termos financeiros, ele assinou uma extensão de contrato com os Warriors em agosto de 2024, que elevou seu salário para US$ 62,6 milhões na temporada 2026/2027, aproximando-o da marca de US$ 1 bilhão em ganhos na carreira, somando salários e os aproximadamente US$ 50 milhões anuais em patrocínios com marcas como Under Armour, Callaway e Subway.Tyson Fury continuou a ser uma das figuras mais dominantes e controversas do boxe mundial, consolidando-se como o terceiro atleta mais bem pago do mundo, com ganhos estimados em US$ 146 milhões. O destaque principal de seu período recente foi a aguardada luta de unificação dos títulos mundiais dos pesos-pesados contra Oleksandr Usyk, que Fury perdeu por decisão dividida em maio de 2025, marcando sua primeira derrota na carreira profissional e resultando na perda do cinturão do WBC. Apesar da derrota, a luta gerou imensa receita, com Fury embolsando uma bolada superior a US$ 100 milhões apenas por esse combate. Antes disso, ele já havia participado de outros eventos de alto perfil que contribuíram para seus impressionantes ganhos. Sua personalidade excêntrica e o histórico de vitórias (agora 34-1-1) o mantiveram no centro das atenções, com a expectativa de uma revanche contra Usyk sendo um dos temas mais comentados no mundo do boxe.Dak Prescott continuou a ser o quarterback titular do Dallas Cowboys, consolidando sua posição como o quarto atleta mais bem pago do mundo em 2025, com ganhos estimados em US$ 137 milhões. Apesar de a equipe não ter avançado profundamente nos playoffs da temporada da NFL de 2024-25, Prescott manteve um desempenho sólido individualmente, sendo o líder da equipe e terminando a temporada regular como um dos principais passadores da liga, com cerca de 5.000 jardas aéreas e 40 touchdowns. Fora de campo, seu perfil financeiro foi impulsionado por um novo e substancial contrato com os Cowboys, que incluiu um bônus de assinatura de US$ 100 milhões e elevou seu salário anual, além de robustos acordos de patrocínio com marcas como Jordan Brand e Sleep Number, que o colocaram entre os jogadores mais bem remunerados da NFL e do esporte global.Lionel Messi continuou a ser uma das maiores estrelas do futebol mundial, consolidando sua posição como o quinto atleta mais bem pago do mundo em 2025, com ganhos estimados em US$ 135 milhões. Após sua mudança para o Inter Miami na Major League Soccer (MLS) em 2023, Messi teve um impacto transformador na liga, elevando o perfil do futebol nos Estados Unidos e mantendo um desempenho de alto nível em campo. Ele liderou o Inter Miami na temporada da MLS de 2024, onde, apesar de alguns desafios, continuou a demonstrar sua genialidade com gols e assistências cruciais. Além disso, Messi continuou sendo o capitão da seleção argentina, participando de jogos importantes e mantendo-se como peça fundamental para a equipe nacional, que segue como uma das favoritas em competições internacionais. Fora dos gramados, seus acordos de patrocínio com gigantes como Adidas e Apple continuaram a ser uma fonte significativa de sua receita, reforçando sua imagem global e seu status como um ícone esportivo e cultural.LeBron James continuou a desafiar as expectativas, mantendo-se como uma força dominante na NBA e figurando como o sexto atleta mais bem pago do mundo em 2025, com ganhos estimados em US$ 133,8 milhões. Pelo Los Angeles Lakers, ele demonstrou sua versatilidade e liderança, registrando médias expressivas de pontos, rebotes e assistências, mesmo em sua 21ª temporada. Um dos marcos notáveis foi ter ultrapassado a marca de 40.000 pontos na carreira, solidificando ainda mais seu legado como o maior pontuador da história da NBA. Além do desempenho em quadra, LeBron continuou a ser um gigante no mundo dos negócios, com seu portfólio de patrocínios e investimentos, incluindo a SpringHill Company, contribuindo significativamente para seus ganhos fora do basquete. Apesar dos desafios dos Lakers na busca por um título, sua influência no esporte e na cultura pop permaneceu inabalável.Juan Soto se estabeleceu ainda mais como um dos talentos mais promissores e, agora, um dos atletas mais bem pagos do mundo, ocupando a sétima posição com ganhos estimados em US$ 114 milhões. Sua jornada recente foi marcada por uma troca de alto perfil do New York Yankees para o San Diego Padres em um negócio que abalou a MLB no final de 2024. Apesar da mudança de equipe, Soto manteve sua performance de elite no bastão, consistentemente demonstrando sua capacidade de conseguir rebatidas e Walks, solidificando sua reputação como um dos melhores rebatedores da liga. O principal catalisador para seus ganhos astronômicos foi a assinatura de uma extensão de contrato histórica de 15 anos no valor de US$ 520 milhões com os Padres em abril de 2025, tornando-o o jogador mais bem pago da história da MLB e garantindo sua permanência na equipe por um longo tempo.Karim Benzema solidificou sua posição como um dos atletas mais bem pagos do mundo, figurando em oitavo lugar com ganhos estimados em US$ 104 milhões. Atuando pelo Al-Ittihad na Liga Saudita, para onde se transferiu em 2023 com um contrato até 2026, Benzema teve um ano de grande sucesso em campo. Ele foi uma peça fundamental para o Al-Ittihad, que conquistou a Saudi Pro League na temporada 2024-2025, superando rivais como o Al-Hilal e o Al-Nassr de Cristiano Ronaldo. Além do campeonato nacional, o time também venceu a King's Cup, com Benzema marcando gols importantes na final e sendo nomeado o MVP. Apesar de alguns rumores de insatisfação e possíveis saídas que surgiram ao longo do período, Benzema permaneceu no Al-Ittihad, demonstrando seu valor com gols e assistências cruciais, e cumprindo a promessa de que os torcedores estariam orgulhosos do desempenho da equipe.Shohei Ohtani continuou a ser uma força singular no beisebol, destacando-se como o nono atleta mais bem pago do mundo em 2025, com ganhos estimados em US$ 102,5 milhões. Sua trajetória recente foi marcada pela histórica assinatura de um contrato de 10 anos no valor de US$ 700 milhões com o Los Angeles Dodgers em dezembro de 2024, o maior acordo na história dos esportes norte-americanos. Esta mudança de equipe, após anos no Los Angeles Angels, consolidou seu status como a maior estrela da MLB. Apesar de ter sido focado apenas como batedor em 2025 devido à recuperação de uma cirurgia no cotovelo, Ohtani manteve um desempenho ofensivo de elite, com números impressionantes em rebatidas, roubos de base e corridas impulsionadas. Fora do campo, seus ganhos foram amplificados por mais de uma dezena de acordos de patrocínio com marcas globais, refletindo sua popularidade mundial e seu apelo comercial sem precedentes no esporte.Kevin Durant continuou a ser uma das estrelas mais consistentes da NBA, consolidando sua posição como o décimo atleta mais bem pago do mundo em 2025, com ganhos estimados em US$ 101,4 milhões. Pelo Phoenix Suns, Durant manteve um nível de elite, sendo o principal pontuador da equipe e um dos jogadores mais eficientes da liga. Ele foi selecionado para o All-Star Game da NBA pela 15ª vez em sua carreira, demonstrando sua durabilidade e talento contínuo. Apesar dos esforços, os Suns enfrentaram desafios nos playoffs da temporada 2024-2025, mas o desempenho individual de Durant permaneceu em destaque. Fora das quadras, seus ganhos foram significativamente impulsionados por sua parceria vitalícia com a Nike, além de investimentos em diversas empresas e o sucesso de sua empresa de mídia, Boardroom, que contribuíram para sua impressionante receita fora do basquete. Para o ano que vem ele deve melhorar sua posição após sua transferência para o Houston Rockets.Infelizmente, nenhuma mulher aparece na lista dos 10 atletas mais bem pagos do mundo em 2025, e, de fato, nenhuma atleta feminina figura nem mesmo entre os 100 atletas mais bem pagos do mundo, segundo as projeções da Forbes para este ano. Essa ausência reflete uma persistente disparidade salarial e de receitas entre o esporte masculino e o feminino. Embora o esporte feminino esteja em ascensão, com recordes de audiência e aumento no interesse de marcas, os valores de contratos, salários e prêmios ainda são significativamente menores em comparação com as ligas e eventos masculinos.A atleta feminina com maiores ganhos em 2024-25, por exemplo, foi a tenista Coco Gauff, com US$ 34,4 milhões. Esse valor, apesar de expressivo, ficou bem abaixo do corte para entrar na lista geral dos 100 atletas mais bem pagos, que foi de US$ 53,6 milhões em 2025. O tênis é a modalidade que mais se destaca em termos de remuneração para mulheres, mas mesmo as maiores estrelas desse esporte ainda não alcançam os patamares financeiros dos homens nos esportes de maior visibilidade.De acordo com as projeções mais recentes, o Brasil tem dois representantes de peso no futebol.aparece na 25ª posição geral, com ganhos estimados em US$ 76 milhões.figura na 46ª posição, com rendimentos estimados em US$ 55 milhões.É importante notar que, como na lista do top 10, o futebol é o esporte predominante para os atletas brasileiros que alcançam esses patamares financeiros.