Tadej Pogačar é tetra campeão do Tour

10:35 Net Esportes 0 Comments

O domingo foi marcado pela chuva em Paris, no dia que o esloveno Tadej Pogačar cravou seu nome mais uma vez na história do ciclismo ao conquistar seu quarto título no Tour de France, um feito notável que solidifica sua posição como um dos maiores ciclistas de sua geração. A última etapa, que tradicionalmente serve como uma celebração da vitória, teve um toque de dramatismo com as condições climáticas adversas e uma quebra de tradição ao incluir as desafiadoras subidas de Montmartre, testando os limites dos competidores até o último momento. Embora o objetivo principal fosse cruzar a linha de chegada em segurança, Pogačar, com sua audácia característica, não hesitou em imprimir um ritmo forte, demonstrando sua supremacia e tentando mais uma vitória de etapa na carreira.



Ao longo das 21 etapas deste ano, Pogačar exibiu um desempenho quase impecável, uma mistura de agressividade calculada e controle tático. Sua dominância foi evidente desde a segunda semana, considerada decisiva por ele, onde sua equipe, a UAE Team Emirates, soube capitalizar as oportunidades. O duelo contínuo com seu rival Jonas Vingegaard, que o acompanhou nas últimas edições e já foi campeão dois anos seguidos contra ele, elevou o nível de ambos, empurrando-os aos seus limites. Pogačar soube manejar a pressão na última semana aparentando um certo desgaste, controlando cada corrida e garantindo a camisa amarela com uma performance que mesclou momentos de ataque feroz nas chegadas com uma gestão inteligente do esforço.



Com esta quarta vitória, Pogačar se aproxima do seleto grupo de lendas que conquistaram cinco Tours de France, um marco que apenas Eddy Merckx, Miguel Induráin, Jacques Anquetil e Bernard Hinault alcançaram, já que Lance Armstrong teve suas conquistas canceladas por uso de doping. Este título se soma a uma carreira já recheada de êxitos, incluindo múltiplas vitórias de etapa no Tour e um Giro d'Italia. Sua juventude, aos 26 anos, o torna o tetracampeão mais novo, sugerindo um futuro ainda mais brilhante e a possibilidade de superar novos recordes, elevando o patamar do ciclismo moderno a um nível jamais visto, podendo em um futuro próximo ter não só apenas o recorde de títulos como também o recorde de etapas vencidas que é de 35 atualmente.



Após a consagração, Pogačar expressou seu desejo por "paz e bom tempo" para desfrutar de dias tranquilos em casa, longe da intensidade das competições. Embora o cansaço fosse visível, sua satisfação era palpável. Ele também elogiou seus companheiros de equipe e adversários, reconhecendo o respeito mútuo que impulsiona o esporte. Com a conquista do tetracampeonato, o esloveno não apenas garantiu seu lugar entre os gigantes do ciclismo, mas também deixou os fãs ansiosos por seus próximos desafios, como as clássicas Paris-Roubaix e Milão-Sanremo, que ainda figuram em sua lista de desejos.