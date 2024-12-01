A cada centímetro mais uma recorde

Em uma noite memorável no Japão, o Estádio Nacional de Tóquio, palco do Campeonato Mundial de Atletismo de 2025, testemunhou mais uma consagração de um dos maiores atletas do salto com vara da história. Armand "Mondo" Duplantis, o prodígio sueco do salto com vara, retornou à cidade onde já havia conquistado o ouro olímpico em 2021, mas desta vez, a atmosfera era radicalmente diferente. Se nos Jogos de Tóquio a sua glória foi celebrada no silêncio de uma arena vazia devido às restrições da pandemia, agora, diante de um público ávido e apaixonado, o atleta se preparava não apenas para defender seu título, mas para elevar o patamar de sua modalidade a um novo e histórico patamar. A plateia, ciente da magnitude do talento que presenciaria, estava em êxtase, pronta para se tornar parte de um momento inesquecível.



A competição, que já se desenrolava com atuações de alto nível, rapidamente se transformou em um palco exclusivo para a exibição de Duplantis. Enquanto os demais competidores lutavam por posições no pódio, o sueco superava as marcas com uma fluidez impressionante, garantindo o título e a medalha de ouro antes mesmo de se aventurar a alturas recordes e sem errar nenhum salto. A vitória estava assegurada, mas a expectativa pairava no ar. Com a barra elevada para 6,30 metros, um centímetro acima de sua marca anterior, Duplantis iniciou sua busca pela sua 14ª quebra de recorde mundial. A concentração era absoluta; os primeiros dois saltos, apesar de promissores, terminaram em leves roçadas que derrubaram a barra, aumentando a tensão dramática na arena. O público, que havia se tornado parte da performance, prendia a respiração.



No terceiro e último salto, o ápice da noite se materializou. Em uma corrida precisa e poderosa, Duplantis impulsionou-se para os céus de Tóquio, executando uma manobra técnica e fisicamente perfeita. Ao transpor a altura de 6,30 metros, a barra oscilou por um instante de eternidade antes de permanecer em seu lugar, intacta. O rugido da multidão, a explosão de aplausos e a euforia generalizada confirmaram o feito. O saltador, em êxtase, ergueu os braços em celebração e se lançou sobre o público, compartilhando a alegria da conquista com aqueles que, segundo suas próprias palavras, foram o "diferencial" da noite. A marca de 6,30 metros não era apenas um número, mas a materialização de um domínio incontestável sobre a modalidade com o mais novo recorde mundial.



A conquista em Tóquio solidificou a posição de Armand Duplantis como uma lenda viva do atletismo. O recorde não foi apenas uma proeza atlética, mas um tributo à sua jornada, à sua dedicação e ao seu espírito de showman. Ele demonstrou que, mesmo com todos os títulos já conquistados, sua motivação reside na busca incessante pela superação e no prazer de se conectar com o público. Sua performance em solo japonês não foi apenas a quebra de um recorde; foi um ato de gratidão e uma promessa de que a história do salto com vara continua a ser escrita com sua assinatura, centímetro por centímetro, em direção a limites que, para ele, parecem não existir.