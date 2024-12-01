Com barreiras ou sem barreiras ela vence

No panorama do atletismo mundial, poucas atletas conseguem redefinir os limites do que se considera possível. Sydney McLaughlin-Levrone não é apenas uma dessas exceções; ela é uma força da natureza que tem reescrito o livro dos recordes e desafiado as convenções. A sua trajetória, iniciada nas pistas com barreiras, é um testemunho de dedicação e excelência. Já aclamada como a indiscutível rainha dos 400m com barreiras, ela alcançou o auge nesta disciplina ao se sagrar campeã mundial em 2022 e ter sido bicampeã olímpica em 2024 e 2021, cravando tempos que pareciam inacessíveis e dominando a concorrência com uma combinação de técnica impecável, força e velocidade. O mundo do atletismo já a considerava uma lenda, mas McLaughlin-Levrone estava apenas começando a traçar o próximo capítulo de sua extraordinária história, uma que a levaria a terrenos ainda inexplorados e a um feito inédito para o esporte feminino.



A transição de Sydney para os 400m rasos foi um movimento audacioso, que intrigou e entusiasmou os especialistas e fãs pois ela estava trocando o certo pelo duvidoso. Afinal, por que abandonar uma disciplina onde reinava soberana para se aventurar em uma prova com um perfil de competição tão distinto? No entanto, para McLaughlin-Levrone, o desafio era mais do que uma mudança de especialidade; era uma busca por novas fronteiras e a oportunidade de demonstrar a sua versatilidade atlética em sua plenitude. Ela não se limitou a competir; ela se impôs imediatamente como uma das principais candidatas ao título. Os treinos foram adaptados, a estratégia de corrida foi refinada, e a sua mentalidade de campeã, forjada nas barreiras, a preparou para a intensidade e a brutalidade dos 400m rasos. A expectativa em torno de sua estreia no cenário de elite da prova era palpável, e ela estava pronta para não só atender, mas superar todas elas.



O ponto culminante dessa jornada de transformação ocorreu no Campeonato Mundial de Atletismo de Tóquio 2025. O mundo assistiu em suspense quando Sydney McLaughlin-Levrone alinhou-se para a final dos 400m rasos. A corrida foi uma demonstração de pura potência e controle. Em uma prova técnica e extremamente desgastante, ela manteve um ritmo avassalador, separando-se das suas adversárias na última curva e cruzando a linha de chegada em primeiro lugar. A conquista foi histórica, solidificando o seu lugar nos anais do esporte. O feito de ser a primeira mulher a conquistar os títulos mundiais dos 400m com barreiras e dos 400m rasos é uma prova da sua habilidade e audácia. Além de garantir a medalha de ouro, ela também quebrou o recorde do campeonato, aproximando-se perigosamente do recorde mundial, um dos mais antigos do atletismo, o que apenas ampliou o peso de sua realização. O recorde mundial é de Marita Koch, com um marca suspeita de 47.60 conseguida em 1985.

Levrone fez

47.78, segunda melhor marca da história enquanto a segunda colocada, Marileidy Paulino, fez 47.98, sendo também a primeira vez na história que duas corredoras fazem abaixo de 48 segundos na mesma prova.



A vitória de Sydney McLaughlin-Levrone em Tóquio 2025 transcende a mera conquista de um título; é um marco que redefine o conceito de especialização no atletismo. Ela demonstrou que as barreiras, sejam elas de madeira ou puramente mentais, podem ser superadas com a combinação certa de talento, trabalho duro e ambição. A sua trajetória serve de inspiração para atletas e fãs, mostrando que é possível dominar uma disciplina e, ainda assim, encontrar a motivação para se reinventar e conquistar novos horizontes. Sydney não é apenas uma atleta; ela é uma pioneira, uma visionária que, com sua performance, nos lembra que os limites são feitos para serem desafiados e que o espírito humano, quando impulsionado pela paixão, não conhece fronteiras.