Confrontos de playoffs da MLB definidos

O Crepúsculo da Temporada Regular e o Alvorecer da Imortalidade: Os Confrontos Épicos do Playoff da MLB de 2025



Após a extenuante jornada da temporada regular, onde 162 jogos definiram o destino de cada franquia, o beisebol atinge seu clímax. O chaveamento dos playoffs da Major League Baseball (MLB) de 2025 está finalmente selado, prometendo uma diversidade de confrontos históricos, reviravoltas dramáticas e a consagração de novos heróis. Do embate divisional mais ardente ao sonho da World Series, o palco está montado para um outubro de glória.



A Conquista da Supremacia na Liga Americana (AL)

Na Liga Americana, a excelência foi recompensada com o privilégio do descanso (bye). O Toronto Blue Jays assegurou a cebeça de chave número 1 e o título da AL East, firmando-se como o alvo a ser batido. Logo atrás, o Seattle Mariners, após uma ascensão notável, garantiu o número 2, consolidando sua vaga direta na American League Division Series (ALDS).



No entanto, o verdadeiro espetáculo da primeira fase, a Wild Card Series (melhor de três jogos), reside nos duelos forjados pela rivalidade e pela resiliência.



O destaque inevitável é o reencontro de titãs: o Boston Red Sox enfrentará o New York Yankees em uma série que vai além do esporte, reacendendo a mais icônica e visceral rivalidade do beisebol. Estes rivais divisionais, que duelaram intensamente por vagas de Wild Card, agora se enfrentam em um embate de vida ou morte, prometendo tensão e momentos inesquecíveis.



Em outro lado da chave, o Detroit Tigers, que resistiu bravamente para conquistar o título da AL Central, medirá forças contra o Cleveland Guardians, que garantiu a terceira e última vaga de Wild Card. Será um confronto estratégico entre a força da divisão e a garra do azarão.



AL Wild Card Series 1: Detroit Tigers vs. Cleveland Guardians



AL Wild Card Series 2: Boston Red Sox vs. New York Yankees



O Poder Estabelecido e as Surpresas na Liga Nacional (NL)

Na Liga Nacional, o domínio da temporada regular foi exercido com autoridade. O Milwaukee Brewers e o Philadelphia Phillies garantiram seus respectivos títulos divisionais (NL Central e NL East), assegurando com conforto os byes e aguardando seus adversários na National League Division Series (NLDS).



A NL Wild Card Series é marcada por um equilíbrio de forças e pela busca por redenção.



O favorito, Los Angeles Dodgers, campeão da NL West e cebeça número 3, iniciará sua busca pelo título recebendo o Cincinnati Reds, que conseguiu se infiltrar como o terceiro Wild Card. Este confronto coloca o poderio ofensivo e a experiência dos Dodgers à prova contra o ímpeto jovem e surpreendente dos Reds.



Em uma série igualmente imperdível, o Chicago Cubs terá pela frente o San Diego Padres. Ambas as equipes batalharam até os instantes finais para cravar suas posições, e agora se encaram em um duelo onde cada arremesso e rebatida será decisivo para manter o sonho da World Series vivo.



NL Wild Card Series 1: Los Angeles Dodgers vs. Cincinnati Reds



NL Wild Card Series 2: Chicago Cubs vs. San Diego Padres



O Caminho Para a Glória: O Cronograma do Playoff

A maratona da pós-temporada terá início em 30 de setembro com as Wild Card Series. Os vencedores avançarão para as Division Series a partir de 4 de outubro, seguidas pelas eletrizantes Championship Series (ALCS e NLCS) que se iniciam em 12 de outubro.



A culminação desta saga está agendada para 24 de outubro, quando se dará o primeiro jogo da World Series de 2025. A série final se estenderá até 1º de novembro, caso necessário o Jogo 7, determinando qual franquia erguerá o Troféu do Comissário e eternizará seu nome na história do beisebol.



O que se desenha não é apenas um cronograma de jogos, mas sim o path para a imortalidade, onde apenas um time emergirá triunfante do campo de batalha para a história.