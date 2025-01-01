A aposentadoria precoce de Titmus

A nadadora australiana Ariarne Titmus, detentora de múltiplos recordes mundiais e medalhas olímpicas, anunciou sua aposentadoria das competições aos 25 anos de idade, encerrando precocemente uma das trajetórias mais vitoriosas e dominantes da natação contemporânea. Durante os últimos anos, Titmus estabeleceu-se firmemente como uma das figuras mais proeminentes do desporto aquático, colecionando um vasto e impressionante leque de conquistas que a inserem entre as lendas australianas. Seu legado é adornado por um total de quatro títulos olímpicos, um feito notável que demonstra sua capacidade de excelência nos palcos de maior prestígio.



Entre suas atuações mais icónicas, destaca-se o desempenho nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, quando, na final dos 400 metros livre, foi ao pódio mais alto superando a lendária recordista mundial Katie Ledecky em um confronto de tirar o fôlego, consolidando-se como a "zebra" vitoriosa daquela edição. Na mesma Olimpíada, garantiu outro ouro nos 200 metros livre, estabelecendo um novo recorde olímpico com o tempo de 1:53.50, além de conquistar a prata nos 800 metros livre.



A nadadora manteve sua forma até o final, culminando nos Jogos de Paris 2024 com a conquista do ouro nos 200 metros livre, bem como duas medalhas de prata nos 400 e 800 metros livre, e a contribuição crucial para o ouro do revezamento 4x200 metros livre, que também quebrou o recorde olímpico. Além das piscinas olímpicas, a nadadora detém o prestigiado Recorde Mundial individual nos 200 metros livre, com a marca de 1:52.23, alcançada nos Seletivos Olímpicos Australianos de 2024, e integra o revezamento 4x200 metros livre que estabeleceu o Recorde Mundial em 2023.



Seu desempenho em Campeonatos Mundiais é igualmente digno de nota, com quatro títulos mundiais, duas medalhas de prata e três de bronze, complementando sua rica coleção olímpica de quatro ouros, três pratas e um bronze. A nadadora encerra sua carreira como uma campeã completa, tendo realizado todos os sonhos que nutria desde a infância, conforme expressou em sua mensagem de despedida, pronta para um novo ciclo de vida aos 25 anos, após ter dedicado seu ápice atlético ao mais alto nível da natação.