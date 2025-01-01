O Renascimento Laranja e Azul do Knicks

O Renascimento Laranja e Azul do KnicksCom o apito inicial da temporada 2025-26 da NBA se aproximando, a euforia toma conta da "Big Apple". O New York Knicks, uma das franquias mais tradicionais e passionais da liga, entra em quadra cercado de expectativas elevadas, impulsionado por uma offseason movimentada e a ambição de, finalmente, levar o tão sonhado título para o Madison Square Garden.
Comando Técnico Renovado: A Era Mike Brown
A mudança mais significativa e, talvez, mais comentada do período de entressafra foi a troca no comando técnico. Após uma temporada 2024-25 que viu o time chegar à final da Conferência Leste, mas que terminou de forma frustrante, a diretoria optou por demitir o elogiado, mas por vezes criticado, Tom Thibodeau.
O substituto é Mike Brown, conhecido por seu foco em esquemas defensivos rigorosos e, notavelmente, por gerenciar melhor a rotação dos jogadores. Essa contratação sinaliza uma resposta direta às críticas de que a fadiga de seus principais atletas, sob o regime de Thibodeau, teria custado ao time o avanço nos playoffs. Brown, que chega com o histórico de ter maximizado o potencial de jogadores no Sacramento Kings, traz a promessa de uma evolução tática e uma distribuição de minutos mais equilibrada, algo crucial em uma temporada longa.
O Núcleo de Estrelas Mantido e Reforçado
A aposta principal da franquia é na manutenção e entrosamento do seu núcleo principal, que provou ser capaz de competir no mais alto nível do Leste. O craque do time, o armador Jalen Brunson, retorna como a força motriz ofensiva, vindo de mais uma temporada de alto calibre, que inclusive lhe rendeu o prêmio de Clutch Player of the Year. O armador é o termômetro do ataque e sua liderança é inquestionável.
Ao seu lado, a dupla de alas defensivos e consistentes no ataque, OG Anunoby e Mikal Bridges (este último renovou seu contrato na offseason), garante que os Knicks possuam um dos melhores perímetros defensivos da liga. A presença de ambos é vital para o sistema da equipe e permite versatilidade em ambos os lados da quadra.
No garrafão, o talentoso e polêmico Karl-Anthony Towns (KAT), adquirido em uma troca na temporada anterior, inicia seu primeiro ano completo na equipe com um novo técnico. Sendo o jogador mais bem pago do elenco e com um talento ofensivo único, a evolução de seu encaixe tático, especialmente na defesa, sob a nova orientação de Brown, é vista como o fator-chave para o time dar o próximo passo e brigar pelo título. O pivô Mitchell Robinson (que entra no ano final de seu contrato) completa a provável escalação titular, oferecendo proteção de aro e rebotes, mas precisa provar que consegue se manter saudável ao longo da temporada.
Contratações Pontuais: Profundidade no Banco
Com um teto salarial apertado, a gerência priorizou a adição de profundidade ao banco de reservas, buscando veteranos experientes. Entre os reforços, destacam-se:
Malcolm Brogdon (Armador) e Landry Shamet (Ala-Armador): Trouxeram experiência e capacidade de criação e arremesso para a segunda unidade.
Jordan Clarkson (Ala-Armador): Conhecido por seu poder de fogo ofensivo, chega para ser um pontuador instantâneo vindo do banco.
Guerschon Yabusele (Ala-Pivô): Contratação para reforçar a rotação no garrafão.
Essas aquisições visam mitigar o problema de fadiga e falta de produção do banco, que se mostrou uma fraqueza crítica nos playoffs passados. Jogadores como Josh Hart podem, inclusive, ter seus minutos melhor distribuídos, voltando a ser uma peça de impacto vinda da segunda unidade em vez de ser utilizado em excesso como titular na posição 4 (Ala-pivô).
Perspectivas Otimistas
O New York Knicks inicia a temporada 2025-26 como um dos favoritos ao título da Conferência Leste. A manutenção do núcleo estelar — Brunson, Anunoby, Bridges e Towns — em conjunto com um novo técnico focado em otimizar a rotação e a defesa, sugere que o time tem o talento, a química e agora a profundidade necessária para enfrentar seus principais rivais, como Bucks e Cavaliers, e brigar pela chance de retornar às Finais da NBA.
A questão não é mais se os Knicks são contenders, mas se a gestão técnica de Mike Brown conseguirá, finalmente, traduzir o talento em quadra em longevidade e sucesso nos momentos decisivos. A torcida de Nova York está pronta: a hora de brilhar é agora.
