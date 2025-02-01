Briga por título da F-1 fica acirrada

Em uma temporada que parecia caminhar para uma definição mais confortável para a McLaren, o Grande Prêmio de Las Vegas de Fórmula 1, disputado no último domingo, 23 de novembro, injetou uma dose de drama e incerteza na briga pelo título mundial de pilotos, restando apenas duas etapas para o encerramento do campeonato. O palco cintilante da 'Cidade do Pecado' testemunhou a vitória categórica de Max Verstappen e uma reviravolta pós-corrida que reconfigurou por completo a tabela de pontuação.



A performance de Verstappen, da Red Bull, foi de notável resiliência e controle. Largando da segunda posição, o tetracampeão mundial assumiu a liderança logo nas primeiras voltas e ditou o ritmo, conquistando sua sexagésima nona vitória na carreira e a sétima na temporada. Contudo, o que realmente elevou a tensão da disputa foi a desclassificação dos dois pilotos da McLaren, Lando Norris e Oscar Piastri, que haviam cruzado a linha de chegada em segundo e quarto lugares, respectivamente. A decisão da FIA se deu por uma infração técnica no regulamento, após a inspeção constatar um desgaste excessivo na prancha do assoalho dos carros, abaixo dos 9 mm permitidos. Norris, que largou na pole, e Piastri, viram seus valiosos pontos evaporarem, tornando a disputa pelo título subitamente mais acirrada.



Com a exclusão da dupla da McLaren, o pódio foi alterado: George Russell, da Mercedes, herdou a segunda colocação, e o jovem Andrea Kimi Antonelli, seu companheiro de equipe, passou ao terceiro lugar, alcançando seu segundo pódio consecutivo na categoria. Charles Leclerc, da Ferrari, foi alçado à quarta posição, e Carlos Sainz, da Williams, completou o top cinco. O GP de Las Vegas também foi marcado pelo abandono do brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, logo na primeira volta, após um incidente com Lance Stroll, da Aston Martin.



Na tabela do Mundial de Pilotos, o panorama está dramaticamente estreito. Apesar de não pontuar em Las Vegas, Lando Norris manteve a liderança com 390 pontos. No entanto, a desclassificação permitiu a brutal aproximação dos seus rivais. O seu companheiro de equipe, Oscar Piastri, agora empata com Max Verstappen na segunda posição, ambos com 366 pontos, separados de Norris por meros 24 pontos. Considerando que ainda há 58 pontos em jogo – 33 no Catar (com corrida sprint) e 25 em Abu Dhabi –, a temporada de 2025 se encaminha para um final eletrizante com três pilotos em condições reais de brigar pelo mais cobiçado título do automobilismo. A próxima parada no Catar, com seu formato de fim de semana sprint, promete ser um campo minado de estratégias e emoções, onde o menor deslize pode custar a coroa mundial.