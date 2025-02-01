O Adeus ao golfista Fuzzy Zoeller

Um adeus ao carisma e à controvérsia: Fuzzy Zoeller, a lenda do golfe que não fugia aos holofotes, faleceu no último dia 27 de novembro de 2025, aos 74 anos. Frank Urban Zoeller Jr., mais conhecido como Fuzzy Zoeller, nasceu em New Albany, Indiana, em 11 de novembro de 1951, e deixou sua marca no golfe, tanto por seu talento e carisma contagiantes quanto por um momento de grande controvérsia que o perseguiu até o fim. A notícia de seu falecimento foi confirmada por um colega de longa data, mas a causa da morte não foi imediatamente divulgada pela família, mantendo-se, por enquanto, como uma incógnita para o público e a mídia esportiva.



A repercussão da perda foi imediata e sentida em todo o circuito do golfe. O comissário do PGA Tour, Jay Monahan, prestou homenagem a Zoeller, descrevendo-o como "um verdadeiro original cujo talento e carisma marcaram o mundo do golfe". A personalidade extrovertida de Zoeller, seu jogo rápido e seu senso de humor o tornaram um dos favoritos das galerias, sempre pronto a interagir com o público e trazer leveza à competição. Recebeu o prestigiado Prêmio Bob Jones da USGA em 1985 por sua distinta esportividade, um reflexo do apreço que a comunidade do golfe tinha por sua abordagem descontraída e apaixonada.



A carreira e as conquistas de Zoeller são notáveis, totalizando 10 vitórias no PGA Tour. O auge veio com suas duas vitórias em torneios Majors. Em 1979, ele conquistou o Masters, tornando-se o último jogador, até hoje, a vencer o torneio em sua estreia, triunfando em um emocionante playoff de três jogadores contra Ed Sneed e Tom Watson. Sua segunda grande vitória foi no U.S. Open de 1984 em Winged Foot, onde derrotou o australiano Greg Norman em um playoff de 18 buracos. O momento é lembrado por Zoeller acenando com uma toalha branca em sinal de rendição prematura, um erro que o levou ao desempate e, consequentemente, à vitória.



Contudo, a trajetória vitoriosa de Zoeller foi permanentemente manchada por um infeliz incidente em 1997. Após a vitória histórica de Tiger Woods no Masters, Zoeller, então com 45 anos, fez comentários considerados racialmente insensíveis em uma entrevista à CNN, sugerindo que Woods, o campeão, não servisse "frango frito" ou "couve" no jantar dos campeões do ano seguinte. O episódio resultou em uma perda significativa de patrocínios e uma enxurrada de críticas, marcando o que ele próprio chamou de "o pior que aconteceu em toda a minha vida". Não houve um Processo por difamação formal por parte de Tiger Woods, mas o dano à reputação de Zoeller foi imenso e duradouro. Ele se desculpou publicamente e repetidamente, afirmando que seus comentários foram uma tentativa fracassada de fazer piada e que não refletiam seu caráter.



Fuzzy Zoeller representou para o esporte uma era de golfistas com personalidade forte e acessível, que se conectavam com o público de maneira única. Seu legado é, no entanto, complexo: o campeão Major, adorado pelos fãs, é inseparável do homem cujas palavras lhe trouxeram a maior dor. Sua morte encerra um capítulo de contrastes no golfe, lembrando a todos que, no esporte e na vida, as palavras podem ecoar muito mais alto e por mais tempo do que a glória de uma tacada perfeita.