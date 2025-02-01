O beisebol se despede de Randy Jones

Em luto e com profunda tristeza, o mundo do beisebol se despede de uma de suas figuras mais singulares e queridas. Faleceu, aos 75 anos, no dia 18 de novembro de 2025, Randall Leo Jones, o arremessador canhoto que cativou San Diego e a Major League Baseball com seu estilo de arremesso inusitado e seu carisma de "homem comum". Randy Jones não era um gigante em estatura, medindo cerca de 1,83m e pesando 80kg, nem possuía uma bola rápida que intimidasse adversários – a famosa sinker que o notabilizou mal ultrapassava as 80 milhas por hora (cerca de 129 km/h). No entanto, com precisão cirúrgica, uma sinker que "caía como uma bigorna" e uma astúcia digna de Davi contra Golias, ele se elevou ao topo do esporte.



Nascido em 12 de janeiro de 1950, em Fullerton, Califórnia, Jones teve um início de carreira sem o brilho esperado de um futuro astro. Após se destacar no Chapman College, foi selecionado pelo San Diego Padres apenas na 5ª rodada do draft de 1972. Para muitos olheiros, sua falta de velocidade o desqualificava, mas o técnico Paul Deese e, mais tarde, o olheiro dos Padres, Bob Fontaine, viram potencial no seu controle e na capacidade de forçar rebatidas rasteiras, algo que se tornaria sua marca registrada.



Sua estreia nas Ligas Maiores ocorreu em 1973, e ele logo se tornou o primeiro grande rosto da jovem franquia dos Padres, fundada em 1969. Foi no biênio 1975-1976 que Randy Jones atingiu o apogeu. Em 1975, liderou a Liga Nacional em Earned Run Average (ERA), com a marca de 2.24, e foi nomeado para o primeiro de seus dois All-Star Games. Na votação do prêmio Cy Young da Liga Nacional, ficou em segundo lugar, superado apenas pelo lendário Tom Seaver.



O reconhecimento máximo viria no ano seguinte, 1976. Com um desempenho monumental, Jones conquistou o Prêmio Cy Young da Liga Nacional. Liderou a MLB em vitórias, com 22 triunfos, e a Liga Nacional com incríveis 25 jogos completos. Tão dominante estava, que a revista Sports Illustrated lhe dedicou uma capa com a manchete "Ameaça de vencer 30. O intrigante Randy Jones de San Diego". Seu estilo de arremesso era tão frustrante que Pete Rose, o líder de todos os tempos em rebatidas, chegou a tentar rebater contra Jones como canhoto, apenas para ser dominado, resumindo a experiência com a frase: "Canhoto, destro, de lado, ele ainda te elimina".



Em uma era dominada pela velocidade, Jones provou que a localização e a "malandragem" podiam ser reis. Seus arremessos forçavam inúmeras double plays, minimizando o impacto das poucas rebatidas cedidas. Sua carreira nas Ligas Maiores durou dez anos (1973-1982), vestindo o uniforme do San Diego Padres (1973-1980) e do New York Mets (1981-1982). Embora tenha terminado a carreira com um cartel de 100 vitórias e 123 derrotas (reflexo dos times pouco competitivos pelos quais jogou, em especial os Padres da década de 70), seu ERA vitalício de 3.42 e sua capacidade de ser um lançador workhorse em uma rotação de arremessadores cimentaram seu status.



O legado de Randy Jones vai além das estatísticas. Ele foi um pilar e um embaixador da comunidade de San Diego, tendo o número 35 de sua camisa aposentado pelos Padres, e sendo um membro inaugural do Hall da Fama da franquia em 1999. Seu compromisso com a cidade continuou após a aposentadoria, com projetos como a Randy Jones Run/Walk, que arrecada fundos para o Home of Guiding Hands, uma organização dedicada a pessoas com deficiência de desenvolvimento, com a qual ele trabalhou por muitos anos.



Como expressou a própria franquia em nota de pesar, Jones era "um gigante em nossas vidas e na história de nossa franquia". O "arremessador do homem comum" que desafiou a tirania da velocidade com sua sinker lendária e seu coração dedicado deixa uma marca indelével na história do beisebol. Ele será lembrado não apenas pelo Cy Young, mas por ter colocado os Padres "no mapa" e por personificar a ideia de que, no esporte, o talento pode se manifestar de formas que desafiam todas as convenções. Seu legado de humildade, astúcia e dedicação comunitária continuará a inspirar gerações.