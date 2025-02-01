Tiroteio em Manhattan Abala NFL

10:39 Net Esportes 0 Comments

O mundo da NFL foi pego de surpresa neste último domingo com a notícia alarmante de que Kris Boyd, cornerback e destaque dos times especiais do New York Jets, havia sido baleado em um incidente no coração de Manhattan, Nova York. O atleta de 29 anos, em sua primeira temporada com os Jets, encontra-se internado e em estado considerado crítico, mas estável, no Hospital Bellevue.



🚨 Os Detalhes do Incidente

O incidente ocorreu por volta das 2h da manhã de domingo na West 38th Street, em Midtown Manhattan, nas proximidades do restaurante de culinária asiática Sei Less, um local frequentado por celebridades.



Segundo relatos da Polícia de Nova York (NYPD) e fontes policiais citadas pela imprensa, o tiroteio foi precedido por uma discussão acalorada entre Boyd, que estaria deixando o local com um pequeno grupo, e outro grupo de pessoas que também saíam do restaurante. A situação escalou rapidamente, e um indivíduo do grupo rival sacou uma arma, disparando duas vezes.



Boyd foi atingido no abdômen e foi socorrido por equipes médicas.



O atirador, cuja identidade é desconhecida, fugiu do local em um veículo SUV BMW, com um Mercedes-Maybach também sendo visto deixando a cena em alta velocidade.



A polícia iniciou uma busca pelo suspeito e já divulgou imagens de um homem procurado para interrogatório.



As autoridades não efetuaram prisões e as investigações sobre a motivação da discussão ainda estão em curso.



💚 Reações e o Estado Atual do Jogador

A notícia gerou uma onda de apoio e preocupação na comunidade do futebol americano. O gabinete do prefeito de Nova York, Eric Adams, confirmou que Boyd era a vítima e Adams publicou uma mensagem nas redes sociais pedindo orações pelo jogador e sua família, reforçando o compromisso em combater a violência armada na cidade.



O New York Jets emitiu um comunicado breve, limitando-se a dizer: "Estamos cientes da situação envolvendo Kris Boyd e não teremos mais comentários neste momento". No entanto, colegas de equipe demonstraram seu apoio publicamente. O linebacker Jermaine Johnson II, por exemplo, escreveu em uma rede social: "Senhor, por favor, coloque Sua mão de cura sobre Kris e o guie de volta à saúde e segurança."



Apesar da gravidade do ferimento, amigos e fontes próximas ao jogador indicam que seu estado de saúde é satisfatório e ele está se recuperando bem. Kris Boyd, que já passou pelos Minnesota Vikings, Arizona Cardinals e Houston Texans, está na primeira temporada com os Jets, mas ainda não entrou em campo devido a uma lesão no ombro sofrida na pré-temporada.



A recuperação de Kris Boyd será acompanhada de perto por fãs e pela equipe, enquanto a polícia de Nova York continua a investigar o que levou o desentendimento em uma noite a culminar em um ato de violência tão chocante.



Houve um tempo em que a violência em Nova York diminuiu drasticamente nos anos de 1990 até por volta de 2010, mas depois disso as políticas de tolerância zero foram sendo deixadas de lado com a maioria dos governantes e novos prefeitos e então tudo voltou com grande força, ficando cada vez pior com o passar do tempo.