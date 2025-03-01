O Adeus ao piloto da NASCAR Greg Biffle

O mundo do automobilismo amanheceu sob o manto da perplexidade e do luto nesta quinta-feira, 18 de dezembro de 2025, com a confirmação da trágica morte de Greg Biffle. O ex-piloto da NASCAR, que completaria 56 anos em poucos dias, foi vítima de um grave acidente aéreo em Statesville, na Carolina do Norte. A aeronave, um jato executivo Cessna 550 Citation II registrado em nome de sua empresa, apresentou problemas logo após a decolagem do Aeroporto Regional de Statesville e, ao tentar retornar para um pouso de emergência, perdeu altitude e colidiu violentamente contra o solo, sendo consumida por um incêndio de grandes proporções. A tragédia ganha contornos ainda mais desoladores pelo fato de Biffle não estar sozinho; o acidente também vitimou sua esposa, Cristina, e seus dois filhos, Emma e Ryder, além de outros três ocupantes, não deixando sobreviventes.



A trajetória de Gregory Jack Biffle nas pistas foi marcada por uma versatilidade e uma competência raras, que o elevaram ao seleto grupo dos 75 maiores pilotos da história da NASCAR, honraria recebida em 2023. Natural de Vancouver, Washington, ele foi descoberto por Jack Roush sob recomendação do lendário Benny Parsons e, desde então, construiu um legado de pioneirismo. Biffle tornou-se o primeiro piloto a conquistar títulos em duas das três principais divisões nacionais da categoria, sagrando-se campeão da Truck Series em 2000 e da Xfinity Series em 2002. Sua ascensão à divisão principal, a Cup Series, foi igualmente impactante, acumulando 19 vitórias ao longo de sua carreira, com destaque para o triunfo na prestigiosa Southern 500 e o vice-campeonato na temporada de 2005, ano em que demonstrou um domínio técnico absoluto em diversos ovais norte-americanos.



Além dos troféus e das estatísticas que registram mais de 500 largadas na elite do esporte, Biffle era profundamente respeitado por seu caráter e altruísmo. Nos últimos anos, sua imagem extrapolou as pistas e fixou-se na memória pública como a de um herói humanitário. Piloto de aeronaves experiente e apaixonado pela aviação, ele dedicou inúmeras horas ao auxílio de vítimas de desastres naturais, utilizando seu helicóptero particular para missões de resgate e entrega de suprimentos em áreas isoladas após a passagem do furacão Helene em 2024. Esse espírito solidário rendeu-lhe o prestigiado prêmio Myers Brothers, simbolizando o impacto positivo que exercia na comunidade. Com sua partida repentina, a NASCAR perde não apenas um competidor de elite, mas uma de suas vozes mais generosas e um homem cujo legado será lembrado tanto pela velocidade quanto pela compaixão.