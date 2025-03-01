O Adeus à Matthews Arena, em Boston

No coração da metrópole de Boston, onde a história se entrelaça com o fervor esportivo, ergue-se um monumento silencioso prestes a se despedir: a Matthews Arena. Inaugurada em 1910, sob o nome de Boston Arena, esta edificação não é apenas um local de jogos, mas um templo do esporte e da cultura americana, ostentando o título de arena multiuso em operação contínua mais antiga do mundo e lar da pista de gelo artificial coberta mais antiga.



Sua história ultrapassa um século, testemunhando e moldando o desenvolvimento de modalidades que se tornaram paixão nacional. Foi aqui que o Boston Bruins disputou seu primeiro jogo em casa em 1924, e o Boston Celtics realizou sua partida inaugural em 1946, cravando as raízes de duas das franquias mais icônicas do esporte profissional. As paredes vitorianas da arena viram nascer o lendário torneio de hóquei universitário, o Beanpot, e serviram de berço para potências do hóquei colegial como Boston College, Boston University, Harvard e a própria Northeastern University, que se tornaria sua proprietária em 1979 e lhe daria o nome de Matthews Arena em 1982, em homenagem a George J. Matthews, formando '56, e sua esposa, Hope M. Matthews. Seu palco não se limitou ao gelo e à quadra; foi tablado para lendas do boxe como Jack Dempsey e Joe Louis, e templo para a patinação artística com campeões olímpicos como Sonja Henie e Nancy Kerrigan.



Além disso, acolheu discursos presidenciais e shows de ícones da música, de Bob Dylan a Johnny Cash, demonstrando sua relevância multifacetada para a comunidade. A celebração do centenário em 2009 trouxe renovações, modernizando suas instalações sem descaracterizar seu rico patrimônio histórico. Contudo, como toda boa história, a da Matthews Arena também chega a um epílogo. O anúncio de seu encerramento e demolição, programada para se iniciar em fevereiro, marca o fim de uma era. A motivação por trás desta decisão da Northeastern University reside na necessidade imperativa de uma infraestrutura moderna e de ponta, mais adequada aos padrões atuais do esporte universitário e às demandas de um campus em crescimento, com a previsão de uma nova instalação state-of-the-art para 2028, que será o maior espaço coberto para reuniões da universidade.



As consequências deste adeus são de natureza agridoce: embora abra caminho para o futuro, representa uma perda inestimável para a memória afetiva de Boston e do esporte. Para atenuar este impacto, há o esforço em preservar artefatos e a promessa de que a alma do local viverá nos novos projetos. Este fim de semana, porém, o foco reside no presente, na última salva de honra. O evento derradeiro na pista de gelo, que fechará as cortinas de uma história de 115 anos, será um confronto de hóquei masculino, um embate pela Hockey East entre os anfitriões, Northeastern Huskies, e o rival de longa data, Boston University (BU), neste sábado, dia 13 de dezembro de 2025. Após o apito final, uma cerimônia no gelo selará o adeus a esta "catedral do esporte", honrando a profunda e inigualável marca que a Matthews Arena deixará no mundo.