O Legado de Elden Campbell na NBA

A comunidade do basquete e do esporte em geral lamenta a perda de Elden Campbell, falecido em 2 de dezembro de 2025, aos 57 anos. Nascido em Los Angeles, Califórnia, em 23 de julho de 1968, Campbell deixou sua marca ao longo de seus 15 anos na National Basketball Association (NBA), consolidando-se como um pivô ou ala-pivô de presença notável e talento inegável.



Sua trajetória na liga profissional começou com o Los Angeles Lakers, time que o selecionou na primeira rodada, como a 27ª escolha geral do Draft da NBA de 1990. Foi nos Lakers que ele passou seus primeiros nove anos de carreira, tornando-se, inclusive, o cestinha da franquia na década de 1990 e ocupando o terceiro lugar na história do time em tocos (bloqueios). Conhecido por seu estilo aparentemente "fácil", que lhe rendeu os apelidos de "Easy" e "Big E", Campbell era particularmente reconhecido por sua habilidade em bloquear arremessos, acumulando um total impressionante de 1.602 tocos na carreira, o que o coloca entre os 35 melhores bloqueadores de todos os tempos na NBA.



Ao longo de sua jornada, Elden Campbell vestiu as camisas de diversas equipes além dos Lakers, incluindo o Charlotte Hornets (onde foi negociado em 1999, perdendo a chance de participar dos campeonatos dos Lakers com O'Neal e Bryant no início dos anos 2000), o New Orleans Hornets, o Seattle SuperSonics, o New Jersey Nets e, notavelmente, o Detroit Pistons. Foi com os Detroit Pistons que ele alcançou o ápice de sua carreira, conquistando o título de Campeão da Temporada da NBA em 2003-04. Esse título representa o maior prêmio coletivo que ele obteve na liga. Antes disso, em sua passagem universitária por Clemson, ele já havia demonstrado seu potencial, sendo eleito First-team All-ACC em 1990 e Second-team All-ACC em 1989.



Para o basquete, Elden Campbell representou a solidez e a consistência de um jogador que podia dominar o garrafão com técnica e inteligência. Sua capacidade de pontuar, rebotear e, especialmente, proteger o aro, fez dele um componente valioso em todas as equipes que defendeu. Seu total de pontos na carreira atingiu a marca de 10.805, complementados por 6.116 rebotes. Para o esporte, ele personificou a dedicação de um atleta de elite que, embora não estivesse sempre sob os holofotes das grandes estrelas, era essencial para o sucesso e o equilíbrio de um time. A morte de Campbell, cuja causa não foi divulgada, traz à tona a memória de um jogador fundamental da era pós-Magic Johnson dos Lakers e um campeão da NBA, cujo legado permanecerá vivo nas estatísticas e na lembrança de fãs e ex-companheiros.