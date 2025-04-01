Os dez maiores nomes do esporte em 2025
O ano de 2025 ficará marcado na história como uma era de consagração absoluta e da queda de barreiras que outrora pareciam intransponíveis. Das quadras de basquete e tênis às piscinas mundiais, e dos campos de beisebol às pistas de gelo e atletismo, o cenário esportivo global testemunhou uma convergência rara de longevidade lendária e o surgimento de talentos revolucionários. As grandes competições do calendário foram mais do que simples disputas por troféus; transformaram-se em palcos para feitos inéditos que desafiaram a lógica e reescreveram os livros de recordes. Eleger os dez nomes que definiram este ciclo não é apenas uma celebração de vitórias, mas um reconhecimento daqueles que transcenderam a excelência para alcançar o ineditismo, transformando o extraordinário no novo padrão do esporte mundial.
Assim sendo, aqui estão os dez grandes nomes do esporte em 2025, ganhadores do prêmio Net Esportes de 2025.
1. LeBron James
Basquete (NBA)
A lenda americana LeBron James (EUA, Los Angeles Lakers) redefiniu a longevidade e o domínio na NBA em 2025. Seu feito inédito foi a quebra da última barreira estatística: ele se tornou o primeiro e único jogador na história da NBA a ultrapassar a marca dos 50.000 pontos na carreira. Este recorde de pontuação monumental é combinado com o seu domínio contínuo em assistências e rebotes, algo nunca visto para um jogador de sua idade. Além disso, ele iniciou em 2025 sua 23ª temporada na NBA, um recorde de longevidade que o solidificou não apenas como um dos maiores, mas também como o jogador com a carreira mais duradoura e produtiva da liga.
2. Alexander Ovechkin
Hóquei no Gelo (NHL)
O ano de 2025 foi o ano da imortalidade para Alexander Ovechkin (Rússia, Washington Capitals), que quebrou um dos recordes mais icônicos do esporte. Seu feito inédito foi ultrapassar a marca de 894 gols do lendário Wayne Gretzky, tornando-se o maior artilheiro da história da NHL em abril de 2025. Não satisfeito, Ovechkin continuou a estender seu recorde e, em novembro, tornou-se o primeiro jogador na história da NHL a atingir a marca de 900 gols na carreira. Este feito de longevidade e poder de fogo, estabelecendo um novo e inédito patamar de pontuação, cimentou seu legado como a maior força ofensiva que o hóquei já viu.
3. Shohei Ohtani
Beisebol (MLB)
O ano de 2025 consolidou o domínio global de Shohei Ohtani (Japão, Los Angeles Dodgers), o jogador mais versátil do beisebol. Mesmo atuando exclusivamente como rebatedor (DH) devido a uma cirurgia, ele conquistou o MVP da Liga Nacional (NL) de 2025 de forma unânime. Este feito o tornou o primeiro jogador na história da MLB a vencer o prêmio de MVP em três temporadas diferentes, um recorde inédito. Além disso, ele foi uma força motriz para o bicampeonato da World Series do Dodgers, garantindo seu lugar entre os atletas mais valiosos e dominantes do esporte mundial.
4. Katie Ledecky
Natação
A lendária nadadora americana Katie Ledecky (EUA) consolidou seu status em 2025 com dois feitos inéditos que a separam de qualquer outro atleta na história da natação. O ponto alto foi a quebra do seu próprio recorde mundial nos $800\text{m}$ livre em piscina longa, uma marca que ela mesma havia estabelecido oito anos antes (Rio 2016), demonstrando longevidade e domínio nunca vistos. Além disso, no Campeonato Mundial de Singapura, ela se tornou a primeira nadadora (homem ou mulher) a ser heptacampeã mundial em uma única prova individual ao vencer os $800\text{m}$ livre, solidificando sua hegemonia nas provas de fundo.
5. A'ja Wilson
Basquete (WNBA)
A estrela americana A'ja Wilson (EUA, Las Vegas Aces) estabeleceu um domínio histórico na WNBA em 2025. Seu feito inédito mais notável foi se tornar a primeira jogadora na história da WNBA a ser eleita MVP da temporada por quatro vezes, superando lendas com três prêmios (como Sheryl Swoopes, Lisa Leslie e Lauren Jackson). A conquista deste prêmio foi acompanhada pela vitória do tricampeonato consecutivo (o three-peat) com o Las Vegas Aces (2022, 2023, 2025), consolidando a primeira grande dinastia da liga e garantindo a Wilson também o prêmio de MVP das Finais. Seu desempenho defensivo e ofensivo em 2025 a colocou firmemente no topo da história da liga.
6. Stephen Curry
Basquete (NBA)
O arremessador revolucionário Stephen Curry (EUA, Golden State Warriors) alcançou em 2025 uma marca que sela sua posição como o maior arremessador da história da NBA. Seu feito inédito foi se tornar o primeiro e único jogador na história da liga a converter 4.000 cestas de três pontos na carreira, solidificando um recorde que ele já possuía e que é considerado inatingível a curto prazo. Essa marca não apenas celebra sua precisão, mas também o ineditismo de ter mudado fundamentalmente o estilo de jogo do basquete global. Sua performance e popularidade continuaram em alta, mesmo em um ano de forte transição na liga.
7. Sydney McLaughlin-Levrone
Atletismo
A superestrela americana Sydney McLaughlin-Levrone (EUA) protagonizou um feito inédito e histórico no atletismo em 2025. Após anos de domínio absoluto nos 400m com barreiras, ela fez a transição para os 400m rasos e conquistou o ouro no Campeonato Mundial de Atletismo de 2025. Ao fazê-lo, ela se tornou a primeira atleta (homem ou mulher) na história a conquistar títulos mundiais individuais nos 400m com barreiras e nos 400m rasos. Seu domínio nos 400m rasos foi tão rápido quanto sua transição, destacando sua versatilidade e estabelecendo um novo padrão de excelência no esporte.
8. Mikaela Shiffrin
Esqui Alpino
A superestrela americana Mikaela Shiffrin (EUA) teve um ano de 2025 focado em estender seu legado de domínio e versatilidade. Seu feito inédito mais notável foi ultrapassar a marca das 100 vitórias na Copa do Mundo na carreira, estendendo seu recorde absoluto (masculino ou feminino) e estabelecendo um número que redefine o topo do esqui alpino. Shiffrin consolidou-se como a esquiadora com o maior número de vitórias em quatro disciplinas diferentes (Slalom, Slalom Gigante, Super-G e Downhill), provando ser a atleta mais completa e dominante da história do esporte no que diz respeito à variedade de títulos.
9. Carlos Alcaraz & Jannik Sinner
Tênis
O tênis de 2025 foi redefinido pela rivalidade épica entre o espanhol Carlos Alcaraz e o italiano Jannik Sinner, a qual gerou um feito inédito na era Open. Alcaraz terminou o ano como líder do ranking mundial ATP (Nº 1) pela segunda vez, consolidando a nova geração. Seu feito mais notável foi manter essa liderança em face da pressão implacável de Sinner, que se tornou o primeiro italiano na história a atingir a posição de Nº 1 do mundo em algum momento do ano e a conquistar o título do ATP Finals. A disputa inédita e acirrada pelo topo do ranking e o domínio dos Slams por estes dois jovens talentos marcou o fim da "Era dos Três Grandes" e o início oficial da mais emocionante e consistente rivalidade da década.
10. Vic Fangio
Futebol Americano (NFL)
O veterano coordenador defensivo Vic Fangio (EUA, Philadelphia Eagles) foi o grande mestre tático da temporada da NFL de 2025. O seu feito inédito foi o de arquitetar a defesa que neutralizou o ataque dominante do Kansas City Chiefs no Super Bowl LIX (2025), garantindo o título para o Eagles. A vitória consolidou o seu sistema defensivo, baseado em complexas shell coverages e pressão imprevisível, como a mais eficaz e adaptável da NFL. Fangio foi amplamente reconhecido como o coordenador defensivo do ano, mostrando que a excelência estratégica é tão decisiva quanto o desempenho individual dos atletas.
Muitos atletas acabaram ficando fora da lista pois só cabem dez noems, mas eles merecem pelo menos uma menção honronsa. Lewis Hamilton, da Fórmula 1, foi primeiro piloto da história a atingir 5 mil pontos na carreira, Rory McIlroy, do golfe, completou seu Grand Slam vencendo todos os Majors que existem. Tadej Pogačar, do ciclismo, se tornou o mais jovem a ser tetra do Tour de France e venceu Mundial pelo 2º ano seguido, além de Paola Egonu que bateu o recorde de 44 pontos na final da Liga das Nações de Vôlei.
