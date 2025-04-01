A última rodada da Champions promete

A iminente conclusão da fase de classificação da UEFA Champions League, marcada para esta quarta-feira, 28 de janeiro de 2026, reserva um cenário de alta dramaticidade e cálculos matemáticos precisos para as maiores potências do futebol europeu. Sob o novo formato da competição, a última rodada funciona como um divisor de águas definitivo entre a classificação direta para as oitavas de final, a incerteza dos playoffs e a amarga eliminação precoce. No topo da tabela, Arsenal e Bayern de Munique desfrutam de uma rara tranquilidade por já terem assegurado suas vagas entre os oito melhores, enquanto uma legião de gigantes ainda luta para evitar o desgaste físico e mental de uma eliminatória extra em fevereiro.



O Real Madrid chega a esta jornada decisiva ocupando a terceira colocação com 15 pontos, dependendo apenas de suas próprias forças para avançar sem escalas. O confronto contra o Benfica, em Lisboa, exige do elenco merengue a maturidade característica de quem domina o continente, especialmente sob a gestão que busca equilibrar o talento individual de suas estrelas com a consistência defensiva. Logo abaixo, o Paris Saint-Germain e o Barcelona vivem situações que demandam atenção redobrada. O clube francês, com 13 pontos, protagoniza um dos duelos mais aguardados da noite contra o Newcastle, em um embate que não define apenas o futuro na competição, mas também serve como demonstração de força entre projetos de investimentos robustos. Já o Barcelona, sob o comando de Hansi Flick, também soma 13 pontos e enfrenta o Copenhagen no Camp Nou; embora o favoritismo seja catalão, a equipe necessita da vitória para garantir sua permanência no G-8 e afastar o fantasma de oscilações que marcaram temporadas recentes.



Outras instituições de peso, como Manchester City e Liverpool, completam este mosaico de expectativas. O City de Pep Guardiola, curiosamente pressionado por uma tabela extremamente equilibrada, recebe o Galatasaray precisando vencer para não depender de combinações de resultados alheios que poderiam empurrá-lo para a zona de repescagem. Enquanto isso, o Liverpool, empatado em pontos com o Real Madrid, enfrenta o Qarabag com o objetivo de confirmar sua vaga direta e consolidar o bom trabalho de Arne Slot em solo europeu. A rodada ainda guarda um confronto direto de proporções sísmicas entre Borussia Dortmund e Inter de Milão, onde a derrota para qualquer um dos lados pode significar a perda do privilégio de ser cabeça de chave nos sorteios futuros.



Ao projetar a fase de mata-mata, o que se vislumbra é uma Champions League de nível técnico elevadíssimo, onde a ausência de uma fase de grupos tradicional permitiu que os grandes se testassem mais cedo. Equipes como Arsenal e Bayern de Munique, pela regularidade apresentada até aqui, já despontam como candidatas naturais à final em Budapeste, mas é impossível ignorar o peso da camisa do Real Madrid em momentos de eliminação direta. A expectativa para as oitavas de final é de confrontos mais equilibrados e taticamente rigorosos, uma vez que o novo regulamento premia a meritocracia da fase inicial. Embora ainda seja precoce apontar um único favorito absoluto para erguer a "Orelhuda", o desempenho contundente dos clubes ingleses e a resiliência dos gigantes espanhóis sugerem que o troféu dificilmente sairá do eixo tradicional, restando ao PSG a missão de provar que seu amadurecimento coletivo é, finalmente, suficiente para atingir novamente a glória máxima do futebol mundial.