All-Star Game da NBA tem mudanças

O NBA All-Star Weekend de 2026, que ocorre entre os dias 13 e 15 de fevereiro, chega ao moderníssimo Intuit Dome, em Inglewood, carregando o peso de ser não apenas uma celebração do talento individual, mas um teste de sobrevivência para a relevância competitiva do evento. Desde sua gênese em 1951, no Boston Garden, o Jogo das Estrelas consolidou-se como o ápice do entretenimento esportivo, servindo de palco para lendas como Kareem Abdul-Jabbar, Michael Jordan e Kobe Bryant transformarem exibições em duelos históricos. No entanto, o brilho dessa tradição tem sido ofuscado nos últimos anos por um desinteresse palpável dos atletas em quadra, resultando em partidas que mais se assemelham a treinos recreativos do que ao confronto dos melhores do mundo. A edição de 2025 foi o ápice desse desgaste: um cenário de pontuações estratosféricas e ausência total de combatividade defensiva que gerou críticas contundentes de fãs e especialistas, forçando a liga a buscar uma reforma estrutural drástica para 2026.



Buscando resgatar a credibilidade da imagem desgastada, a NBA introduz este ano um formato inédito de minitorneio focado na rivalidade geopolítica, dividindo os selecionados em três equipes: duas compostas por astros dos Estados Unidos — o "Time USA Stars" e o "Time USA Stripes" — e uma representando o "Time Mundo". Essa mudança estratégica aposta no orgulho nacional e na crescente dominância global de jogadores estrangeiros para injetar a intensidade que faltou no passado. O sistema de disputa em formato de round-robin, com jogos mais curtos e uma final decisiva, visa eliminar a apatia dos longos períodos de pontuação desenfreada que marcaram os fiascos anteriores. A liga espera que, ao colocar frente a frente a hegemonia norte-americana e a ascensão internacional, o espírito competitivo prevaleça sobre a mera performance coreografada.



Contudo, o espetáculo deste final de semana enfrenta o revés de ausências significativas que podem comprometer o nível técnico esperado. O anfitrião e ícone local Stephen Curry é o desfalque mais sentido devido a uma lesão no joelho, privando o público de sua principal referência no perímetro. A lista de baixas se estende a outros pilares da liga, como Giannis Antetokounmpo, que se recupera de uma distensão na panturrilha, e o atual MVP Shai Gilgeous-Alexander, fora por uma contusão abdominal. Essas lacunas forçam a entrada de substitutos que, embora talentosos, não possuem o mesmo apelo magnético dos titulares originais, colocando uma pressão adicional sobre nomes como LeBron James e Kevin Durant para sustentar o interesse da audiência e a eficácia do novo formato.



A grande incógnita que paira sobre o Intuit Dome é se essa nova tentativa de mudança será capaz de trazer novos ares ou se será apenas mais um experimento cosmético. O sucesso da proposta "EUA contra o Mundo" depende intrinsecamente do compromisso dos jogadores em tratar o evento com o respeito que sua história exige. Se a dinâmica de torneio e a premiação financeira não forem suficientes para motivar o esforço defensivo, o All-Star Game corre o risco de se tornar um anacronismo em uma era onde o fã de basquete demanda autenticidade competitiva. O veredito será dado no domingo, mas o diagnóstico inicial é claro: a NBA está em uma encruzilhada e a bola da vez é a própria honra do esporte.