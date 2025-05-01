O sofrimento por uma causa maior

O sofrimento por uma causa maiorO gélido vento que sopra sobre as encostas de Cortina d'Ampezzo parecia carregar, naquela manhã, um lamento que vai além do simples assobio da natureza. Ali, onde a neve encontra o céu em um abraço de cristal, o destino voltou a tecer sua trama mais cruel contra Lindsey Vonn. Aos 41 anos, a "Rainha da Velocidade" não buscava apenas o ouro, mas o impossível: desafiar o tempo e o próprio corpo, que há muito clamava por repouso. O silêncio sepulcral que se abateu sobre a plateia italiana, outrora vibrante, quando a lendária esquiadora estancou sua descida após meros treze segundos, foi o som mais ensurdecedor de uma carreira marcada por glórias monumentais e dores cruciais. Vonn, que retornara de uma aposentadoria de seis anos com uma prótese de titânio no joelho e a alma blindada pela obstinação, viu seu sonho olímpico ser içado aos céus por um helicóptero de resgate, enquanto o eco de seus gritos de dor ainda pairava sobre a pista Olympia delle Tofane.
A tragédia das Olimpíadas de Inverno em Milão-Cortina não foi um ato isolado, mas o capítulo final de uma sinfonia de sacrifícios que define a essência desta atleta. A jornada para estes Jogos já havia sido batizada pelo sangue e pela incerteza; apenas nove dias antes da cerimônia de abertura, uma queda brutal em Crans-Montana rompera o ligamento cruzado anterior de seu joelho esquerdo. O mundo assistiu, entre a admiração e o pavor, à sua decisão de competir sem o ligamento, sustentada apenas pela força muscular e por uma vontade inquebrável. Essa relação masoquista com a montanha é um espectro que a persegue desde o início e quase sempre antes de uma Olimpíada. Como esquecer o traumático acidente nos treinos de Turim 2006, que a levou ao hospital apenas para vê-la retornar à pista dias depois? Ou o mistério de Vancouver 2010, onde uma grave lesão na canela ameaçou sua participação até o último segundo, resultando em um ouro histórico arrancado às custas de anestésicos e pura bravura? Até mesmo a ausência em Sochi 2014, quando o corpo finalmente cedeu antes da largada, serviu para cimentar a imagem de uma guerreira que nunca soube quando recuar.
Hoje, porém, o cenário possui matizes mais sombrios. O acidente em Cortina d'Ampezzo, que resultou em uma fratura exposta e a necessidade de intervenção cirúrgica imediata, parece ser o ponto final que a biologia impõe à lenda. Se em 2019 a despedida foi um adeus planejado, cercado por flores e reverência, este desfecho nos picos italianos assemelha-se a uma queda em pleno campo de batalha. É difícil imaginar que, após tantas reconstruções, o corpo de Vonn aceite mais uma jornada de reabilitação para enfrentar as pistas a 130 quilômetros por hora. O adeus que se desenha não é o de uma atleta derrotada, mas o de um mito que preferiu a queda espetacular ao oblívio do conforto. Lindsey Vonn provou que a imortalidade esportiva não se alcança apenas cruzando a linha de chegada, mas tendo a coragem de alinhar-se no portão de largada quando ninguém mais ousaria fazê-lo. Se este for, de fato, o fim definitivo, ele será lembrado como o ato final de uma mulher que nunca teve medo de quebrar para tentar voar.
