Rybakina é a grande campeão na Austrália

Em um cenário de superação e precisão técnica, Elena Rybakina consolidou-se como a grande protagonista do tênis feminino ao conquistar o título do Aberto da Austrália de 2026. Em uma final eletrizante na Rod Laver Arena, a cazaque derrotou a atual número um do mundo e então defensora de uma hegemonia recente, Aryna Sabalenka, com parciais de 6/4, 4/6 e 6/4. O confronto, que durou pouco mais de duas horas, foi marcado por uma resiliência notável de Rybakina, que chegou a estar em desvantagem de 3 a 0 no terceiro set antes de orquestrar uma virada implacável, ganhando cinco games seguidos depois que seu staff deu-lhe uma sacudida e um ânimo que faltava na reta final, selando a vitória com uma frieza inabalável e cravando um de seus potentes aces característicos.



A conquista carrega um simbolismo profundo para Rybakina, que vinha buscando retomar o topo do pódio em Grand Slams desde seu triunfo em Wimbledon, em 2022. Ao superar Sabalenka, a cazaque interrompeu uma sequência avassaladora da bielorrussa, que vinha dominando o circuito com títulos recentes e uma consistência física invejável. Rybakina provou que seu jogo, pautado pelo saque devastador e golpes de fundo de quadra extremamente velozes — com média de 116 km/h no backhand e 126 km/h no forehand durante a final —, é o antídoto ideal para o estilo agressivo da líder do ranking. Com este título, Elena Rybakina não apenas vingou a derrota sofrida para a mesma adversária na final de 2023 em Melbourne, mas também estendeu uma marca impressionante de dez vitórias consecutivas contra atletas do top 10 mundial.



Em termos de recordes e marcas históricas, Rybakina tornou-se a primeira representante do Cazaquistão a vencer o Aberto da Austrália em simples, reafirmando seu status como a maior atleta da história de seu país na modalidade. Além disso, ao conquistar seu segundo Grand Slam, ela igualou feitos de nomes lendários como Maria Sharapova ao demonstrar uma capacidade rara de vencer as principais cabeças de chave em uma mesma campanha; neste torneio, Rybakina superou consecutivamente Iga Świątek (nº 2), Jessica Pegula (nº 6) e, finalmente, Sabalenka. A vitória também a recolocou na terceira posição do ranking da WTA, encurtando a distância para a liderança e solidificando sua posição como a jogadora mais em forma do início desta temporada, somando 20 vitórias em seus últimos 21 jogos.



As projeções para o restante do circuito WTA em 2026 indicam uma polarização fascinante entre o poder de reação de Rybakina e a resiliência de Sabalenka. Embora a bielorrussa tenha sofrido o revés na final, sua manutenção no topo do ranking e o histórico de quatro finais consecutivas em Melbourne sugerem que ela continuará sendo a jogadora a ser batida nos pisos rápidos, como no US Open. Por outro lado, o desempenho de Rybakina em quadras de saibro e grama nos próximos meses será observado de perto; sua confiança renovada a coloca como favorita imediata para Roland Garros e Wimbledon. O equilíbrio técnico entre as duas sugere que o ano de 2026 poderá ser definido por essa rivalidade, com grandes chances de novos encontros em finais de Grand Slam, elevando o nível do tênis feminino a patamares de excelência raramente vistos.