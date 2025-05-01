Vai começar as Olimpíadas de Inverno

11:12 Net Esportes 0 Comments

Os Jogos Olímpicos de Inverno de 2026, oficialmente conhecidos como Milão-Cortina 2026, inauguram um novo paradigma na organização de eventos de grande porte, fundamentado na descentralização e na sustentabilidade. Pela primeira vez na história olímpica, a sede é compartilhada de forma equânime entre duas cidades principais, Milão e Cortina d’Ampezzo, situadas a cerca de 400 quilômetros de distância uma da outra. Essa configuração não apenas valoriza a infraestrutura urbana e tecnológica da metrópole milanesa, onde ocorrerão as cerimônias e as provas de gelo, como o hóquei e a patinação, mas também exalta a tradição alpina de Cortina, palco histórico que já abrigou os Jogos em 1956 e agora retoma seu protagonismo nos esportes de montanha.



As expectativas para esta edição são elevadas, especialmente no que tange ao equilíbrio entre a tradição esportiva e a adaptação climática. Um dos maiores desafios reside na garantia da qualidade da neve. Diante das oscilações de temperatura globais, a organização estima que cerca de 80% das superfícies utilizadas nas competições dependam de neve artificial. Diferente da precipitação natural, a neve fabricada possui uma densidade maior e maior resistência ao desgaste, sendo essencial para manter a integridade das pistas sob o uso intenso dos atletas. Esse cenário reforça a necessidade de tecnologias de ponta para a gestão de recursos hídricos, consolidando o compromisso dos Jogos com um legado de baixo impacto ambiental, visto que 92% das instalações utilizadas já existiam ou são temporárias.



Ao comparar o interesse despertado pelos Jogos de Inverno com os de Verão, nota-se uma distinção clara de abrangência. Enquanto as Olimpíadas de Verão possuem de uma popularidade quase universal, facilitada pela acessibilidade de modalidades como o atletismo e a natação em praticamente qualquer clima, os Jogos de Inverno preservam um caráter mais nichado e técnico. O interesse que despertam costuma estar associado à plasticidade visual e ao perigo inerente às velocidades extremas no gelo. Contudo, a edição de 2026 demonstra um crescimento no engajamento global, inclusive em países tropicais como o Brasil, que envia uma delegação recorde de quatorze atletas, evidenciando que o fascínio pelo espetáculo do inverno ultrapassa barreiras geográficas.



No cenário competitivo, figuras proeminentes prometem dominar as manchetes. A norte-americana Mikaela Shiffrin, recordista absoluta de vitórias em Copas do Mundo, chega como a grande favorita no esqui alpino, enquanto a neerlandesa Jutta Leerdam atrai todos os olhares na patinação de velocidade, unindo excelência técnica a um massivo impacto midiático. No hóquei, a presença de astros da NHL, como o canadense Connor McDavid, eleva o torneio a um patamar de elite. No entanto, o grande nome dos Jogos pode vir de uma transição histórica: Lucas Pinheiro Braathen, esquiador de origem norueguesa que agora defende as cores do Brasil, surge como uma das maiores promessas de medalha inédita para o país, simbolizando a globalização e o espírito de renovação que definem Milão-Cortina 2026.