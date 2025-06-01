Encontro polêmico de Messi e Trump

A imagem de Lionel Messi apertando a mão de Donald Trump no Salão Oval acabou sendo não apenas de um registro de um encontro esportivo; mas também um epicentro de uma fissura cultural que ameaça engolir o que resta da neutralidade no mundo do esporte. A visita do Inter Miami à Casa Branca, tradicionalmente um rito de passagem para campeões da NBA, NFL e MLB, transformou-se em um campo de minas diplomático. O que antes era uma honraria protocolar tornou-se, nos últimos anos, um ato de resistência ou de submissão política. Se nomes como Stephen Curry e LeBron James consolidaram a tendência de "boicotar" a presidência Trump, a decisão de Messi e da diretoria do Inter Miami de comparecer ao evento, justamente no momento em que os primeiros mísseis cruzam os céus no conflito contra o Irã, soa para muitos como uma traição humanitária. O "cancelamento" do craque argentino, algo que parecia impossível para o homem que trouxe a Copa do Mundo para a Argentina, agora corre nas veias das redes sociais sob a pecha de conivência.



Os motivos oficiais para o encontro giravam em torno da celebração do título da MLS, mas o subtexto era puramente geopolítico. Em meio ao clima de guerra, Trump não perdeu a oportunidade de usar a imagem do maior jogador de todos os tempos para projetar uma ideia de "unidade sob força". Relatos de bastidores indicam que a conversa, longe de ser apenas sobre futebol, derivou rapidamente para temas áridos. Trump, com sua retórica característica, teria comparado a estratégia de campo do Inter Miami com a necessidade de uma "defesa intransponível" contra Teerã, reforçando que "vencer é a única opção, seja no gramado ou no Golfo". O presidente também não ignorou a base eleitoral de Miami, trazendo à tona a questão de Cuba e prometendo que a "libertação da ilha" está mais próxima do que nunca, aproveitando a influência cultural do clube na comunidade latina para validar sua agenda de linha dura. Messi, conhecido por sua discrição quase monástica, teria se limitado a sorrisos contidos e respostas curtas, mas o silêncio, neste contexto, foi interpretado como um barulhento consentimento. Em outro momento mais relaxante Trump perguntou aos outros jogadores, incluindo Luís Suarez, se Messi teria sido melhor do que Pelé, dizendo que assistia os jogos do jogador brasileiro nos anos de 1970.



A polêmica ganha contornos ainda mais dramáticos quando olhamos para o horizonte de 2026. Com a Copa do Mundo batendo à porta dos Estados Unidos, o início das hostilidades contra o Irã coloca um ponto de interrogação sobre a integridade do torneio. A FIFA, que historicamente tenta separar política de futebol enquanto lucra com ambos, enfrenta agora o pesadelo logístico e ético de uma possível exclusão da Seleção do Irã. Como manter o discurso de "o futebol une o mundo" quando o país anfitrião está em guerra direta com um dos participantes? No encontro da Casa Branca, o tom de Trump sugeriu que a segurança nacional terá precedência sobre qualquer protocolo da FIFA, levantando a possibilidade de vistos serem negados a atletas e delegações de nações "adversárias". O que deveria ser a maior festa do esporte na história americana corre o risco de se tornar uma exibição isolacionista de poder, onde o fair play é substituído pela lei marcial.



Messi, ao aceitar o convite, talvez tenha acreditado que sua estatura global o protegeria da lama política, mas a realidade é que o Inter Miami se tornou uma peça de xadrez. O astro agora carrega o peso de ter oferecido uma sessão de fotos valiosa para um governo em pé de guerra, enquanto o mundo se pergunta se a Copa de 2026 será lembrada pelos gols ou pelas trincheiras. Se o esporte é o espelho da sociedade, a imagem refletida no Salão Oval esta semana foi a de um mundo onde a bola não rola mais livre de ideologias — ela é chutada conforme a conveniência de quem detém o poder.