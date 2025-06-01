Irã é aconselhado a não participar da Copa

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O futebol sempre foi vendido pela FIFA como a última fronteira da diplomacia, o lugar onde as diferenças geopolíticas se dissolvem em 90 minutos de jogo, mas a proximidade da Copa do Mundo de 2026 transformou essa utopia em uma piada de mau gosto. Com o torneio batendo à porta em solo norte-americano, canadense e mexicano, a bola da vez não é o esquema tático de nenhuma seleção, mas a presença — ou a tentativa de exclusão — do Irã. O cenário atingiu o ápice do surrealismo quando o presidente Donald Trump, em uma de suas declarações características, afirmou que a seleção iraniana é "bem-vinda", mas que, por uma questão de "segurança própria", os jogadores e a delegação deveriam simplesmente não aparecer. É o tipo de hospitalidade que soa como uma ameaça velada, um convite para o baile acompanhado de um aviso de que o telhado pode desabar. Em resposta, Teerã não recuou, reafirmando que o direito de estar no gramado foi conquistado nas eliminatórias e não depende de concessões humanitárias de quem hoje é seu agressor direto. A polêmica, no entanto, vai muito além de uma simples troca de farpas entre chefes de Estado; ela escancara a hipocrisia institucionalizada que rege o esporte mundial.



O elefante na sala tem nome e sobrenome: seletividade moral. Quando a Rússia cruzou a fronteira da Ucrânia, o mundo esportivo reagiu em uníssono, banindo o país de todas as competições internacionais sob o pretexto de que o esporte não pode ser cúmplice de violações de soberania. Agora, com o início das hostilidades diretas entre Estados Unidos e Irã, o roteiro mudou drasticamente. Pela lógica aplicada anteriormente, os Estados Unidos, como nação atacante, deveriam sofrer sanções severas ou, no mínimo, perder o direito de sediar o evento máximo do futebol. No entanto, o que vemos é o contrário: o agressor mantém o tapete vermelho estendido enquanto o país atacado é pressionado a se retirar "pelo seu próprio bem". Essa inversão de valores prova que a ética da FIFA é elástica e só se aplica quando o infrator não é quem assina os maiores cheques de patrocínio ou detém as chaves das cidades sede. É um tapa na cara do fair play e uma demonstração de que, no tabuleiro do futebol, alguns peões são mais descartáveis que outros.



Enquanto isso, o relógio do juízo final parece acelerar nos bastidores do Oriente Médio. O conflito, que começou como uma disputa regional, escalou para uma conflagração que envolve diversas potências, arrastando o mundo para a beira de um abismo sem volta. A ameaça de uma Terceira Guerra Mundial deixou de ser roteiro de filme para se tornar uma possibilidade matemática, com a Europa sentindo o calor das chamas vizinhas e o fornecimento global de energia sob xeque mate. Nesse contexto, discutir se a bola vai rolar em Nova York ou na Cidade do México parece uma futilidade diante do risco de uma catástrofe nuclear ou humanitária sem precedentes. A própria realização da Copa do Mundo de 2026 está pendurada por um fio; afinal, como celebrar a "festa dos povos" quando as principais potências estão ocupadas redesenhando mapas com sangue? O futebol pode até tentar ignorar a guerra, mas a história mostra que, quando os canhões falam, o grito de gol é o primeiro a ser silenciado por um eco de incerteza e cinismo.