Mikaela Shiffrin no topo do Esqui Alpino

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O gelo de Lillehammer, na Noruega, foi o palco de mais um capítulo monumental na história do esporte mundial neste dia 25 de março de 2026. Mikaela Shiffrin, a esquiadora que parece desafiar as leis da física a cada descida, acaba de erguer seu sexto Globo de Cristal geral, consolidando uma hegemonia que beira o inacreditável. Ao garantir o título da temporada da Copa do Mundo de Esqui Alpino, a americana adicionou mais um troféu à sua vasta galeria e também igualou a histórica marca da austríaca Annemarie Moser-Pröll, tornando-se a mulher com mais títulos gerais na história da competição. A conquista veio de forma estratégica e resiliente na prova final de Slalom Gigante, onde Shiffrin precisava apenas de um resultado sólido entre as quinze melhores para afastar a ameaça da jovem prodígio alemã Emma Aicher. Com a frieza de quem já viveu mil finais, Shiffrin cruzou a linha de chegada na 11ª posição, o suficiente para selar o destino de uma temporada onde ela, mais uma vez, foi a régua pela qual todos os outros atletas são medidos.



Esta consagração definitiva acontece apenas um dia após Shiffrin ter dado um show à parte no Slalom, sua especialidade máxima. Naquela prova, ela não apenas venceu, mas massacrou a concorrência para alcançar sua 110ª vitória na carreira em Copas do Mundo, um número que parece saído de um videogame e que a coloca em um patamar isolado de qualquer outro esquiador, homem ou mulher, que já tenha deslizado sobre a neve. Além da marca centenária de vitórias, ela estabeleceu um novo recorde de nove triunfos em Slalom em uma única temporada, garantindo seu nono Globo de Cristal da disciplina — um feito inédito para qualquer esquiador em qualquer categoria individual. Cada curva traçada por Shiffrin nesta temporada foi um lembrete de sua técnica impecável e de sua capacidade mental de se manter no topo por mais de uma década, enfrentando gerações que surgem tentando desbancá-la.



O triunfo na Copa do Mundo carrega um peso ainda maior quando contrastado com o cenário recente dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026, em Milano Cortina. Embora Shiffrin tenha saído da Itália com o ouro no Slalom — sua terceira medalha dourada olímpica na carreira —, a jornada nos Alpes italianos foi marcada por altos e baixos e resultados que ficaram aquém da expectativa esmagadora que sempre a acompanha. Quedas inesperadas e provas sem pódio trouxeram questionamentos externos, mas o que se viu nas semanas seguintes foi a resposta de uma verdadeira campeã. Onde outros poderiam ter se abalado, Shiffrin encontrou combustível. Ela retornou ao circuito da Copa do Mundo com uma sede de vitória renovada, provando que, se as Olimpíadas são um evento de um dia onde tudo pode acontecer, a Copa do Mundo é o teste definitivo de consistência, e nela, a americana segue absolutamente imbatível.



Ao olharmos para os números — 110 vitórias, 17 globos de cristal no total e agora seis títulos gerais —, a discussão sobre quem é a maior de todos os tempos parece cada vez mais encerrada. Mikaela Shiffrin não está apenas quebrando recordes; ela está redefinindo o que é possível no esqui alpino. Sua longevidade, aliada a uma sede de evolução técnica constante, faz dela uma lenda viva que transcende o próprio esporte. Mesmo após enfrentar lutos pessoais, lesões e pressões psicológicas monumentais, ela termina a temporada 2025/2026 no lugar que lhe pertence por direito: o topo do pódio e o topo da história. Shiffrin não é apenas a melhor de sua era; ela é a personificação da excelência sobre a neve, uma atleta que transformou as montanhas em seu escritório e a vitória em sua rotina mais comum.