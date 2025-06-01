NBA estuda acrescentar duas equipes novas

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O cenário da NBA parece estar à beira de uma transformação histórica, com o burburinho sobre uma possível expansão atingindo seu ponto mais alto em décadas. A entrada de duas novas franquias, localizadas em Seattle e Las Vegas, esboça um desejo dos fãs, mas é também uma manobra estratégica que alteraria permanentemente o DNA da liga. Desde 2004, quando o Charlotte Bobcats (hoje Hornets) foi adicionado como a 30ª equipe, a liga não passava por um aumento de times participantes. O processo para que isso aconteça envolve um rito rigoroso: grupos de investidores bilionários precisam apresentar propostas sólidas, pagar taxas de entrada que hoje são estimadas na casa dos bilhões de dólares e receber a aprovação dos atuais donos das equipes. Uma vez aprovados, ocorre o chamado Draft de Expansão, onde os novos times podem selecionar jogadores que não foram "protegidos" pelas outras 30 equipes, garantindo que os novatos tenham um elenco competitivo desde o primeiro dia.



Para Seattle, o retorno da NBA seria a cura de uma ferida aberta em 2008, quando o lendário SuperSonics deixou a cidade para se tornar o Oklahoma City Thunder. A "Rain City" respira basquete e ostenta um histórico glorioso, tendo sido a casa de ícones como Gary Payton, o "The Glove", e o explosivo Shawn Kemp, que juntos levaram o time às finais de 1996 contra o Chicago Bulls de Michael Jordan. Foi lá também que Kevin Durant iniciou sua jornada profissional, deixando um gosto de "quero mais" na torcida que nunca aceitou perder sua identidade esportiva. Por outro lado, Las Vegas representa a nova fronteira do entretenimento esportivo. A cidade deixou de ser vista apenas como o centro das apostas para se tornar uma potência atlética, comprovada pelo sucesso estrondoso do Vegas Golden Knights na NHL (hóquei) e pela chegada do Las Vegas Raiders na NFL (futebol americano). A infraestrutura moderna e o fluxo constante de turistas fazem da "Cidade do Pecado" um destino inevitável para o basquete de elite.



Na prática, a adição de dois times traria mudanças profundas na logística e na classificação. Com 32 equipes, a liga provavelmente abandonaria o formato atual de seis divisões. Uma reorganização geográfica seria obrigatória para equilibrar as Conferências Leste e Oeste, que passariam a ter 16 times cada. Isso implicaria, quase certamente, na mudança de uma equipe do Oeste para o Leste; times como Minnesota Timberwolves, Memphis Grizzlies ou New Orleans Pelicans são os principais candidatos a essa migração, o que reduziria drasticamente o cansaço de suas viagens e criaria novas rivalidades regionais. O calendário de jogos também precisaria ser ajustado, possivelmente reduzindo o número de confrontos entre times de conferências opostas para manter a temporada regular dentro do limite de 82 jogos, ou até abrindo espaço para uma discussão sobre um calendário levemente reduzido.



De um modo geral, a expansão é vista como um movimento extremamente positivo para a saúde financeira e a popularidade global da NBA. Embora críticos argumentem sobre a possível "diluição do talento" — o receio de que não existam jogadores de alto nível suficientes para preencher mais 30 vagas de elenco —, a explosão do talento internacional sugere o contrário. O basquete nunca foi tão global e técnico como agora. A entrada de Seattle e Las Vegas não apenas aumentaria a receita de direitos de transmissão, mas também consolidaria a NBA como a liga mais progressista e adaptável do mundo. O futuro reserva uma competição mais equilibrada geograficamente e um resgate histórico que promete ser um dos capítulos mais emocionantes da história do esporte americano.