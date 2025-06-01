Tyler Reddick já é o favorito ao título

10:26 Net Esportes 0 Comments

O que o mundo do automobilismo testemunhou nas últimas semanas foi uma sequência de vitórias que reescreveu por completo dos livros de recordes da NASCAR por um piloto que agora se coloca no panteão das lendas vivas: Tyler Reddick. Ao cruzar a linha de chegada no Circuit of the Americas (COTA) neste domingo, Reddick além de erguer mais um troféu também cravar seu nome como o primeiro piloto em mais de 75 anos de história da categoria a vencer as três primeiras corridas de uma temporada. O feito, que parecia matematicamente improvável na era da paridade dos carros Next Gen, começou com uma vitória dramática e estratégica no prestigiado Daytona 500, onde Reddick mostrou uma frieza cirúrgica para navegar pelo caos das últimas voltas. A confirmação de que algo especial estava acontecendo veio logo na semana seguinte, em Atlanta, onde ele dominou as relargadas em prorrogação dupla e resistiu à pressão sufocante do pelotão para garantir o segundo triunfo consecutivo. No entanto, foi no asfalto sinuoso e técnico de Austin que a história se curvou ao seu talento. Largando da pole position, Reddick deu uma aula de pilotagem ao segurar ninguém menos que Shane van Gisbergen, o especialista em circuitos mistos, liderando 58 das 95 voltas e transformando o que era uma promessa em um marco histórico absoluto.



A grandiosidade desse feito é difícil de mensurar, principalmente porque gigantes como Richard Petty, Dale Earnhardt e Jimmie Johnson nunca conseguiram iniciar um ano com tal nível de perfeição. Para que esse "hat-trick" inaugural ocorresse pela primeira vez, uma combinação rara de fatores se alinhou de forma impecável. Primeiro, a maturidade técnica de Tyler Reddick, que se consolidou como o piloto mais versátil do grid, capaz de vencer em superovais de alta velocidade, ovais intermediários e circuitos mistos com a mesma maestria. Segundo, a ascensão meteórica da 23XI Racing; sob a liderança visionária de Denny Hamlin e a mentalidade vencedora de Michael Jordan, a equipe forneceu Toyotas que não eram apenas rápidos, mas impecavelmente preparados. Há também o "fator mental": Reddick parece ter desbloqueado um nível de confiança onde a pressão externa se torna combustível, algo essencial para sustentar uma sequência tão desgastante. Nunca antes a NASCAR viu um início tão dominante, e o fato de isso ter acontecido em três tipos de pistas completamente distintos prova que não houve sorte, mas uma superioridade técnica e estratégica sem precedentes.



Agora, o horizonte para o restante do campeonato e para os playoffs ganha contornos fascinantes. Com a liderança isolada na tabela e uma vantagem de 70 pontos, Reddick entra em uma zona de conforto estratégica que poucos experimentaram. A grande expectativa gira em torno do novo formato do "The Chase" que estreia este ano: uma pós-temporada de 10 corridas sem o sistema de eliminação por rodadas. Nesta nova era, os 16 melhores pilotos competirão entre si do início ao fim dos playoffs, e o campeão será aquele que acumular mais pontos ao longo dessa jornada final. Com vitórias agora valendo 55 pontos e a consistência sendo recompensada de forma mais justa, Reddick já desponta como o homem a ser batido e também como o protótipo do campeão ideal para este formato. O que se espera daqui para frente é um piloto correndo com a liberdade de quem já fez história, buscando expandir esse recorde e provar que, em 2026, o asfalto da NASCAR tem apenas um dono.