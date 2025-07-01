Ciclismo tem uma nova jovem promessa

Ciclismo tem uma nova jovem promessaO asfalto belga, tingido pelo suor e pela história, testemunhou nesta quarta-feira uma das ascensões mais improváveis e arrebatadoras da era moderna do ciclismo. No coração das Ardenas, onde o Mur de Huy se ergue como um carrasco silencioso com suas rampas brutais de mais de 20% de inclinação, o destino da La Flèche Wallonne 2026 foi selado não por um veterano calejado, mas por um jovem de apenas 19 anos que desafiou a lógica do esporte. Paul Seixas, o prodígio da Decathlon CMA CGM, alacançou o grande triunfo e desmantelou o pelotão com a frieza de um mestre e a explosividade de quem carrega o futuro nas pernas, tornando-se o vencedor mais jovem da história de uma prova que castiga qualquer erro tático com a paralisia muscular instantânea.
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Esse grande triunfo de Seixas revela um domínio absoluto do timing. Enquanto os favoritos se vigiavam nas encostas inferiores do "Muro", a equipe francesa executou uma estratégia de manual, controlando o ritmo desde a entrada no circuito final para garantir que seu capitão chegasse à base da última subida com as reservas de glicogênio intactas. O desafio do Mur de Huy é psicológico tanto quanto físico: atacar cedo demais é um suicídio esportivo nas rampas finais de 15%, mas esperar muito pode significar perder o momento da vitória. Seixas, com uma maturidade que ignora sua data de nascimento, manteve-se protegido pelo vácuo de seus companheiros até os últimos 300 metros. Foi ali, onde o ar parece faltar e as pernas queimam em ácido lático, que ele lançou um ataque devastador, deixando nomes como Mauro Schmid e Ben Tulett pregados ao asfalto enquanto cruzava a linha com uma vantagem que raramente se vê nesta clássica.
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A glória do jovem francês foi coroada por uma declaração que resume o impacto de sua ascensão meteórica. Ainda ofegante e cercado por microfones, Seixas confessou com um sorriso quase incrédulo que, no ano passado, estava apenas assistindo àquela mesma batalha pela televisão, vibrando com os ataques alheios do conforto de sua casa. Hoje, ele é o protagonista do filme que antes apenas consumia. Essa transição do espectador ao campeão em apenas doze meses simboliza uma nova era no ciclismo mundial, onde a barreira da idade foi definitivamente derrubada pela preparação científica e pelo talento bruto.
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O impacto desta vitória reverbera muito além das fronteiras da Valônia, injetando uma dose cavalar de expectativa para o restante da temporada de 2026. Com sete vitórias já acumuladas este ano, Seixas entra agora no radar das Grandes Voltas não mais como uma promessa, mas como uma ameaça real. O mundo do ciclismo olha agora para o horizonte de julho, onde o Tour de France promete uma edição épica começando nas ruas de Barcelona e terminando com a histórica passagem por Montmartre antes do tradicional sprint na Champs-Élysées. Com montanhas míticas como o Alpe d'Huez e o Galibier no percurso, a grande questão que paira sobre o pelotão é se o domínio de figuras consagradas será capaz de conter essa nova onda de fenômenos. Se a performance no Mur de Huy servir de presságio, o ciclismo de 2026 será uma grande disputa de resistência e também uma revolução liderada por jovens que decidiram que não precisam mais esperar sua vez para fazer história.
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