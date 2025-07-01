O brilho de Cooper Flagg na NBA

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A NBA acaba de testemunhar um terremoto provocado por um jovem de apenas 19 anos que parece ignorar a curva de aprendizado comum aos calouros. Cooper Flagg, a joia da coroa do Draft de 2025, assombrou a liga nos últimos dias ao registrar uma sequência que desafia a lógica: após explodir para 51 pontos contra o Orlando Magic no dia 3 de abril, ele não deu sinais de cansaço e anotou outros 45 pontos contra o Los Angeles Lakers logo em seguida. No confronto contra o Magic, Flagg não apenas venceu a barreira dos cinquenta, como se tornou o jogador mais jovem da história a atingir tal marca, superando o recorde anterior de Brandon Jennings. Ele é, agora, o primeiro adolescente a registrar um jogo de 50 pontos na NBA, um feito que ganha contornos ainda mais dramáticos quando observamos sua eficiência de 63,3% nos arremessos de quadra e os 24 pontos anotados apenas no quarto período daquela partida.



Ao alcançar o patamar dos 50 pontos em seu ano de estreia, Flagg entrou para um clube extremamente restrito e histórico. Ele é apenas o nono calouro na história da liga a realizar o feito, juntando-se a lendas como Wilt Chamberlain (que detém o recorde de 58 pontos para um rookie), Rick Barry (57), Earl Monroe (56), Kareem Abdul-Jabbar (51) e, mais recentemente, Brandon Jennings (55). Além disso, ao emendar a performance de 45 pontos logo após o recorde, Flagg igualou ninguém menos que Michael Jordan como os únicos calouros a registrarem múltiplos jogos de pelo menos 45 pontos em sua primeira temporada. São números que não sugerem apenas um bom momento, mas a chegada de um talento geracional que já opera no topo da cadeia alimentar do basquete mundial.



A ironia temporal desse brilho de Flagg não passa despercebida. Enquanto ele domina as manchetes profissionais, o basquete universitário vive o ápice de suas finais no March Madness. Exatamente um ano atrás, Flagg era o protagonista absoluto desse cenário, liderando Duke e carregando o peso de ser o "escolhido" antes mesmo de pisar em uma quadra da NBA. Ver o ala-pivô destruir defesas profissionais na mesma semana em que os novos talentos tentam seguir seus passos na NCAA cria uma alusão poderosa: ele já não pertence àquele mundo de promessas. Flagg agora é a realidade, e uma realidade que custa caro aos adversários. A transição do status de fenômeno colegial para carrasco de veteranos foi tão veloz que parece ter pulado etapas.



Como primeira escolha do Draft de 2025, Flagg carrega o estigma da expectativa total, um fardo que já esmagou carreiras promissoras no passado. Ser o número um nem sempre é garantia de estrelato perene; a história da liga está pontuada por nomes como Anthony Bennett ou Kwame Brown, que nunca conseguiram converter o potencial de recrutamento em produção de elite. No entanto, o que separa Flagg do risco do esquecimento é a sua versatilidade estatística. Mesmo nos jogos em que não marca 50 pontos, ele contribui com rebotes, assistências e uma defesa de elite, mostrando uma maturidade que muitas vezes falta às escolhas altas que fracassam por unidimensionalidade. Se ele vai se tornar uma das maiores estrelas de todos os tempos, só o tempo dirá, mas os últimos dias deixaram claro que Cooper Flagg não veio para a NBA apenas para participar, mas para reescrever os livros de recordes.